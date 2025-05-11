背後盤算？手中籌碼？看美中瑞士談判門道

美中在瑞士舉行貿易談判，彼此都不願示弱。圖為美國沃爾瑪等一些商店的貨架，可能因美國對中國課徵高關稅而缺貨。(歐新社)

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）與中國副總理何立峰10日起在瑞士日內瓦連續兩天會談，為世界兩大經濟體的緊張貿易關係奠定潛在的解凍基礎，當中有些是值得關注。

●華府真的會降低關稅？

川普 總統在會談前夕建議由目前的145%下降至80%，白宮 新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)未解釋是如何得出這個數字。

但一些政府官員將川普的80%想法視為一種公開訊息，旨在鼓勵貝森特努力達成將稅率降至80%左右的協議。而商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)甚至說有可能定在34%左右，也就是川普4月2日宣布的稅率。

●美國希望能得到什麼？

川普表示希望與北京有更公平的貿易，同時在遏制芬太尼販運到美國方面，中國能扮演重要角色。美國是希望看到中國在這兩個方面做出承諾。如果就芬太尼問題達成協議，美國或會取消對部分中國商品徵收的關稅。

消息指出，白宮提議中國購買更多美國產品並在美國作出更多投資；同時近日已向北京提出了一系列關於中國如何打擊販運芬太尼的建議。

●北京為何需要達協議？

分析指中國雖早已為做好準備與美國展開長期競爭，但持續的貿易戰導致中國各地工廠停產、工人下崗，這可能進一步打擊本已低迷的中國經濟。

值得注意的是，除何立峰外，公安部長王小洪也參與會談，說明中方為達成協議而認真看待美方的要求。

●中國在談判中影響力？

中國在全球多種關鍵礦產供應中占據主導地位，幾乎壟斷了稀土產業，因此預計北京將利關鍵礦產，尤其是稀土作為最具影響力的貿易談判王牌。

●瑞士在這場會談角色？

由於美中各不相讓，到對方國家會談會視為輸家，因此選在日內瓦，會談地點則是在瑞士駐聯合國大使官邸，在貝森特與何立峰停留日內瓦期間，瑞士官員不會錯過與中、美達成貿易協議的機會。