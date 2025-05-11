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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

分析：美中缺互信又都不願示弱 難談出具體結果

編譯中心／綜合報導

美、中兩國10日起在瑞士日內瓦舉行為期兩天的貿易談判，由於彼此缺乏信任感，所以都不願示弱。分析師認為，取得突破可能性不高。川普前一天在白宮表示，基本上對各國將維持至少10%基準關稅，但他也說，若有國家提出「很棒的」方案，基準關稅也可能有「例外」。

風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)中國區主任王丹(Dan Wang)認為，中方主談代表、副總理何立峰此行主要任務是釐清川普意圖，並評估美方是否有意損害中方利益。

華府希望減少對北京當局貿易逆差，要中國放棄被美國視為「重商主義」的經濟模式，並對全球消費做出更多貢獻。這需要中國進行政治上敏感的國內改革。北京視此舉為外部干預，希望美方降低關稅，並明確說明中國要增加購買哪些商品。

瑞士經濟部長帕米林（Guy Parmelin）9日見過美、中雙方，並表示會談本身就已是個成功。他也說，這次會談可能持續到11日甚或12日。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

彭博9日引述知情人士透露，美方此次主要議程之一是希望中方移除稀土出口管制。

財經分析人士認為，這場美中會談最有可能的成果之一是局部取消關稅，但對於具體調整幅度及降溫進程，看法不一。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢志強預估，美國可能到今年底前，將對中國商品的平均關稅逐步降至45%。

而對於川普總統9日在社群媒體發文，拋出對中關稅調降至80%的構想。中國學者信強說，「80%的關稅率對中國也是不可接受的」，這次美中官員將在瑞士會面，但兩國關於關稅「沒幾個月是談不出來的」。

信強說，這次雙方「只是接觸而已，不會有結果的」。中國態度很明確，要談「要有誠意」，美國必須先邁出第一步，而且要讓中方相信美方有誠意。

他強調，「美國比中國急」，美國物價已經上升，而關稅的效應還沒有完全顯現。

關稅 川普 白宮

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