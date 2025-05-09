歐盟祭1070億美產品加徵關稅清單 盼「零關稅換零關稅」

歐盟威脅，若與美談判破裂，將對價值1070億元的美國商品加徵報復關稅，圖為歐盟委員會主席范德賴恩。(歐新社)

歐美官員數周以來的關稅 與貿易談判陷入僵局，歐盟 行政部門「歐盟執行委員會」(European Commission)8日公布一份可能加徵關稅的美國產品清單，總額約950億歐元，相當於1070億美元，內容包括美製飛機和汽車零件等產品。

歐盟表示，這份清單不會立即生效，但可能在歐盟27個成員國經過一個月磋商後改變；華盛頓郵報報導，這份報復關稅清單包括蔬菜和機械等工業和農業產品，而華爾街日報(WSJ)報導，此清單包括美國的化學製品、塑膠、電器設備、健康相關產品、機械和農產品。

華郵分析，威脅徵收關稅是歐盟對川普總統加徵關稅的報復手段，美方一度宣布徵收20%全面關稅，且目前針對汽車的關稅仍然有效。

川普宣布全面關稅後又說暫停實施90天，歐盟盼利用威脅報復和可能讓步的「軟硬兼施」做法，促使川普團隊達成協定。

歐洲官員提議擴大進口美國的液化天然氣，對汽車和工業產品徵收「零關稅換零關稅」(zero-for-zero)，並建議歐美在人工智慧(AI)方面合作。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)發出聲明表示，「我們相信，為了大西洋兩岸的消費者和企業利益，我們可以達成很好的協議，同時，我們將準備好應對所有可能情況。」

一名歐盟官員表示，進行中的「談判仍是首要之務」，但歐盟尋求將「反制措施作為備案考量」。

匿名官員表示，歐盟的反制措施若付諸實行，可能影響美國飛機製造商波音 (Boeing)。

WSJ報導，全球貿易因為美國關稅緊張局勢加劇而擾亂各地企業和市場，歐盟如今決定將飛機納入報復關稅項目，對早已陷入困境的波音而言，形同雪上加霜；波音4月表示，許多中國客戶基於美中貿易戰，拒絕接收波音新飛機。

不過，歐盟目前的提案並未針對美國大型科技業服務，部分歐洲國家已敦促歐盟考慮這麼做。

匿名官員表示，若未來與川普政府的談判急轉直下，針對科技服務「仍是考量選項之一」。