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「解放日」後首例 美英達貿易協議 10%對等關稅不變

記者陳熙文／華盛頓報導
川普在白宮橢圓形辦公室宣布，已與英國達成貿易協議，是自「解放日」後達成的第一個協議。(美聯社)
川普在白宮橢圓形辦公室宣布，已與英國達成貿易協議，是自「解放日」後達成的第一個協議。(美聯社)

美國8日宣布與英國達成貿易協議，指英國將為美國開放市場，為美國出口業者增加50億美元的商機，同時英國也將購買100億美元的波音客機；同時，美國對英國開徵10%的對等關稅不變。

川普總統8日在白宮橢圓辦公室(Oval Office)與英國首相施凱爾(Keir Starmer)越洋通話，指美國與英國簽署貿易協議，內容進一步開放美國產品進入英國市場，同時英國也取消許多非關稅障礙、美國產品未來也得以快速通過英國海關。

川普指出，協議的細節將在接下來的數周內完成，英國將開放數十億元的市場，包括牛肉、酒精等農產品，以及美國化學、機械和其他工業產品。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)指出，該協議將開放英國市場，為美國出口業者增加50億元的商機；而美國仍將向英國課徵10%的關稅，為美國增加60億元的收入。

白宮「事實清單」指出，增加的50億元包含7億元的酒精出口和2.5億元的農產品出口等。

商務部則發新聞稿指出，英國擬開放進口美國的產品，包括酒精、牛肉、水果、蔬菜、動物飼料、香菸、貝類、化學產品、紡織品等。

盧特尼克說，英國也計畫宣布購買100億元的波音客機。

對英國方面，針對美國已宣布課徵25%的進口汽車關稅，盧特尼克表示，美國同意英國每年有10萬輛汽車的額度，出口到美國只須課10％的關稅；超過10萬輛汽車的部分則要課徵25%的關稅。

此外，盧特尼克表示，英國出售勞斯萊斯(Rolls-Royce)飛機引擎給波音公司，美方也同意引擎和相關飛機零件免課關稅。

盧特尼克並指出，根據兩國協議，英國也將國有化鋼鐵業，同時模仿美國的做法，針對他國鋼鐵課徵反傾銷的關稅。

據了解，美英近期持續針對貿易協議進行討論，除了在上周末有「良好的互動」之外，英國貿易代表團本周也抵達華府，希望能協調降低美國對英國鋼鐵、汽車和數位服務等課徵的關稅；英方的期待是在19日於倫敦舉行歐英峰會前與美國達成協議，沒想到談判進度比想像中的快。

根據美國貿易代表署(USTR)統計，英國為美國第五大產品出口國、第二大服務出口國；美國去年出口產品到英國達799億元、從英國進口681億元，美國對英國擁有貿易順差達119億元。

川普在白宮橢圓形辦公室宣布，已與英國達成貿易協議，是自「解放日」後達成的第一個協...
川普在白宮橢圓形辦公室宣布，已與英國達成貿易協議，是自「解放日」後達成的第一個協議。圖中右起川普、副總統范斯、商務部長盧特尼克、英國駐美大使曼德爾遜。(歐新社)

關稅 貿易協議 波音

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