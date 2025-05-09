WSJ：北京以芬太尼釋善意 重啟談判

北京打芬太尼牌，企圖為美中關稅僵局解凍，圖為美國司法部長邦迪(右)在華府舉行打擊芬太尼走私記者會。(歐新社)

華爾街 日報報導，川普 總統上任初期以芬太尼為由對中國加徵20%關稅 ，當時北京誤判華府借題發揮而拒絕對話。如今，美中陷入關稅戰，北京屢次尋求打入核心圈碰壁，隨後於4月回頭以芬太尼向華府釋出善意，成為重啟兩國談判的契機。

消息人士透露，中方於4月下旬向川普政府遞交詢問清單，要求美方釐清希望中國如何打擊芬太尼製造原料的非法販運，白宮隨後回覆一份具體建議清單。

華爾街日報指出，芬太尼議題與川普對中國徵收部分關稅直接相關，但並非全部。川普第二任期初期，以中國在美國藥物過量危機中所扮演的角色為由，對中國商品加徵20%關稅。北京當時拒絕對話，認為美方只是藉芬太尼作為對中發動貿易攻勢的藉口。

事後證實，習近平領導層對此判斷失誤。川普其後將對中國商品的進口關稅提高至145%。這波升級的關稅是川普宣布所謂「對等關稅制度」的一部分，目標是讓全球貿易向美國更有利的方向傾斜。

美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰本周將在瑞士會晤，針對美中貿易緊張進行磋商。知情人士透露，這次會面是貝森特4日出席加州比佛利山莊一場私人活動後敲定，當時他主要目的是與亞洲國家達成貿易協議，還特別讚賞印尼的提案。

至於如何緩解緊張局勢，一名政府官員透露，部分白宮內部人士希望會談能成為結束貿易僵局的契機。但目前並不清楚這個立場是否在川普團隊中受到廣泛支持，值得注意的是，川普的高階貿易顧問納瓦羅不會出席這次會議。

野村證券(Nomura)中國首席經濟學者陸挺對美中會談表示肯定，稱之為「令人鼓舞的進展」，但也提醒市場應降低迅速降低關稅的預期。