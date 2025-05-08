貝森特：中國製嬰兒車、汽車安全座椅 擬免145%關稅

美國的兒童汽車安全座椅及嬰兒車有九成由中國製造進口，國會議員關心高額關稅會墊高育兒成本。（美聯社）

財政部長貝森特 (Scott Bessent)7日表示，川普 政府考慮免除中國製造兒童汽車安全座椅、嬰兒車、嬰兒床等其他運送兒童必備品高達145%的關稅 。

路透報導，麻州非裔民主黨眾議員普瑞斯利(Ayanna Pressley)在眾院金融服務委員會聽證會上表示，每年逾350萬嬰兒出生，幾乎所有嬰兒車都是中國製造的，「育兒成本逐漸增加」。

貝森特答詢時表示，考慮豁免中國製嬰兒用品的高關稅。

普瑞斯利說：「美國家庭身受其害，給我一個明確的答案。」

2018年，川普政府免除中國部分產品的25%關稅，包括自行車安全帽和兒童安全用品，如汽座和遊戲圍欄，但汽車座位零件、嬰兒床、嬰兒搖籃、尿布和木製安全柵欄並未豁免。

「今日美國報」報導，川普總統7日證實，他正在考慮這項提議，但對於豁免太多中國產品的關稅有些猶豫。

川普在橢圓形辦公室被記者問到嬰兒產品豁免關稅時表示，「我會考慮，我不知道。我想讓它變得簡單、美好」。

川普接著說，他不希望太多產品豁免關稅，以免造成混亂，「但我會看看」。

嬰兒用品品牌「葛雷克」(Graco)母公司「諾威品牌」(Newell Brands)的執行長彼得森(Chris Peterson)上周在財報電話會議上表示，美國約97%的嬰兒推車和87%的嬰兒汽座來自中國，而因關稅的緣故，該公司的進口嬰兒用品漲價約20%。

彼得森表示，公司尚未針對關稅調整定價，並已暫停從中國發貨，目前的庫存仍可撐幾個月。

彼得森說：「在某個時候，當我們開始耗盡庫存，零售商也賣光存貨，我們就會重新向中國下單；屆時，因為這整個產業都來自中國，估計我們和產業其他公司將會調整價格以因應關稅成本。」