代表中方與美談判…何立峰為習近平長期親信 擁護中國製造業
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國官員7日表示，中、美即將在瑞士談判，中方主談人為國務院副總理何立峰，美方為財政部長貝森特(Scott Bessent)，會談是應川普政府要求才舉行的；財經頻道CNBC報導，何立峰長期以來是中國國家主席習近平親信，也是中國製造業的支持人、維護者。
中國外交部發言人林劍在社媒平台X貼文表示，中方願意與美方進行會談，秉持的立場是堅定反對美國片面調升關稅，只有「立足於平等、尊敬及互惠」，才願意對話；向中國施壓、脅迫，不管什麼方式，都是行不通的，中國決心捍衛自己理直氣壯的利益，維護國際公平、正義。
這則貼文顯示，中方搶在這次高階談判之前，為談判定調；會談有可能解決川普總統發動的關稅戰。
何立峰曾任國家發改委主任，經常陪同習近平參加各種活動，何立峰是習近平派系閩江新軍主要成員，被視為習的重要親信之一。也是繼前中國國務院副總統劉鶴退休之後，被視為習家班內少數的財經官員，主持中美經濟、貿易事務。
但川普顯然對中方的描述有意見，他7日稍晚在白宮說，「中國說推動會談的是我方？嗯，我想他們應該回頭，好好研究他們的檔案，可以嗎？」
至於自己是否仍對美、中達成協議有信心，川普並未回答這個問題。這次在瑞士開會，川普期盼出什麼結果？對此川普表示，大家等著瞧，美方一年貿易損失1兆元，現在美國不願再有任何虧損了，他是如此看待這次會談的。
川普政府堅稱對中國已取得上風，表示北京需要美國消費者來消化其出口商品，不然中國有經濟崩潰之虞。中國是美國最大貿易夥伴之一，而現在面臨全面關稅，對美出口商品稅率在145%。
但中國頻頻否認是由中方主動接觸川普政府，提議進行貿易談判。
上一則
貝森特：中國製嬰兒車、汽車安全座椅 擬免145%關稅
下一則
FB留言