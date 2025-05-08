代表中方與美談判…何立峰為習近平長期親信 擁護中國製造業

中國副總理何立峰本周末將在瑞士代表中國與美國財政部長貝森特對話，他是習近平親信，獲得美中雙方信任。（美聯社）

中國官員7日表示，中、美即將在瑞士談判，中方主談人為國務院副總理何立峰，美方為財政部長貝森特(Scott Bessent)，會談是應川普 政府要求才舉行的；財經頻道CNBC報導，何立峰長期以來是中國國家主席習近平 親信，也是中國製造業的支持人、維護者。

中國外交部發言人林劍在社媒平台X貼文表示，中方願意與美方進行會談，秉持的立場是堅定反對美國片面調升關稅 ，只有「立足於平等、尊敬及互惠」，才願意對話；向中國施壓、脅迫，不管什麼方式，都是行不通的，中國決心捍衛自己理直氣壯的利益，維護國際公平、正義。

這則貼文顯示，中方搶在這次高階談判之前，為談判定調；會談有可能解決川普總統發動的關稅戰。

何立峰曾任國家發改委主任，經常陪同習近平參加各種活動，何立峰是習近平派系閩江新軍主要成員，被視為習的重要親信之一。也是繼前中國國務院副總統劉鶴退休之後，被視為習家班內少數的財經官員，主持中美經濟、貿易事務。

但川普顯然對中方的描述有意見，他7日稍晚在白宮說，「中國說推動會談的是我方？嗯，我想他們應該回頭，好好研究他們的檔案，可以嗎？」

至於自己是否仍對美、中達成協議有信心，川普並未回答這個問題。這次在瑞士開會，川普期盼出什麼結果？對此川普表示，大家等著瞧，美方一年貿易損失1兆元，現在美國不願再有任何虧損了，他是如此看待這次會談的。

川普政府堅稱對中國已取得上風，表示北京需要美國消費者來消化其出口商品，不然中國有經濟崩潰之虞。中國是美國最大貿易夥伴之一，而現在面臨全面關稅，對美出口商品稅率在145%。

但中國頻頻否認是由中方主動接觸川普政府，提議進行貿易談判。