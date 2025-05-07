對中國特例？美智庫：對中關稅應逐步實施 讓美中經濟脫鉤

在北京的美國企業外，中國與美國的國旗飄揚。(路透)

華府智庫「美國指南針」政策主任葛斯沃德（Chris Griswold）近日接受日經亞洲專訪，建議川普 政府對中國關稅 「在數年內」逐步實施，以便企業適應。談到潛在的台海衝突，他建議「美國應提升盟友自衛能力」。

保守派智庫「美國指南針」（American Compass）由美國副總統范斯核心幕僚蓋斯（Oren Cass）創辦，長期主張對中國商品施加更嚴厲的關稅。根據葛斯沃德，該智庫目前與白宮、國務院 及美國貿易代表署密切合作中。

葛斯沃德表示：「希望政府提供明確計畫以增加可預測性」，因為規則不定讓企業難以規畫，即使想遷回產能也無法一蹴可幾。

葛斯沃德建議，川普政府應對中國商品「對關鍵商品課較高關稅，非關鍵商品課較低關稅，並且在數年內逐步實施」。這種做法很可能意味著政府得先取消目前對中國商品徵收的高額關稅，然後再逐步重新引入。

同時，葛斯沃德也呼籲川普政府維持對中強硬立場。他認為「中國是一個特例」，單單達成協議不夠，「我們需要更多從根本上讓美中經濟脫鉤」。

葛斯沃德提出，美國對亞洲的經貿政策應聚焦和日本這樣的盟友組成新貿易聯盟，「建立一套共同對中規則，並提高排除中國的能力」。他也呼籲建立一種更平衡的美國與盟國間貿易模式，公平分攤安全責任，並補充「我們正走向一個多極世界」。

問及美國應該如何回應亞洲潛在危機，例如台海衝突，葛斯沃德表示：「不希望有一天真的要去面對那樣的情況」，表示「重要的是美國要提升盟友自我防衛的能力」。