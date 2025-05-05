川普擬課100%電影關稅 好萊塢最大電影協會拒絕評論

美國總統川普4日返回白宮時接受記者提問。(歐新社)

美國總統川普 4日表示已下令對所有美國境外製作的電影徵收100%關稅 ，由好萊塢 6大電影公司組成的美國電影協會（MPA）拒絕評論。川普並未具體說明相關措施，許多細節仍需釐清，不過新措施會增加其他國家報復的可能性。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」上寫道：「我授權商務部、美國貿易代表立刻啟動對所有在外國製作的進口電影課徵100%關稅的程序。」

紐約時報報導，目前尚不確定這些關稅措施是否僅針對接受外國稅收獎勵的電影，還是會涵蓋在國外取景的作品？另外，視覺特效等後期製作工作是否算在內也引發關注。以1部超級英雄電影為例，通常涉及6家以上的專業公司，且這些公司往往遍布全球各地。

從技術層面來說，美國戲院放映的絕大多數電影都是在美國製作的，從撰寫劇本、規畫前期製作、選角、拍攝剪輯素材和音效。而好萊塢之所以越來越多轉向外國拍攝，和傳統製造業外移原因相同：成本更低。

英國、匈牙利、澳洲、紐西蘭、加拿大和其他國家均提出稅收激勵政策，已經吸引迪士尼、華納兄弟、環球影業等主要電影公司，甚至Netflix和Amazon等串流平台。

彭博資訊指出，徵收此類關稅的風險在於，可能會增加其他國家的報復行為。

根據MPA在2023年的報告，美國娛樂產業在全球每個市場都擁有貿易盈餘，出口額是進口額的3倍多。換句話說，美國電影、電視節目等作品出口到其他國家的價值，比從其他國家進口的娛樂產品價值還要高。

儘管中國大陸已經因川普的貿易政策減少對外國電影的進口數量，但北京最近也批准了幾部好萊塢電影上映，包括《馴龍高手》系列新作，這表明中國的限制幅度不大。至於在川普下達美國電影的關稅新令後，北京是否擴大外國電影限制、歐洲是否以同樣措施反擊，目前仍是未知數。