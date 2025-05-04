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川普祭太陽能板重稅 專家：或成東南亞能源轉型契機

中央社／曼谷4日綜合外電報導
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美國計劃對東南亞太陽能板徵收最高達3521%的關稅，多位專家表示，這個區域能源轉型長久以來停滯不前，川普這一步或許反而成了加速的契機。示意圖。(路透)
美國計劃對東南亞太陽能板徵收最高達3521%的關稅，多位專家表示，這個區域能源轉型長久以來停滯不前，川普這一步或許反而成了加速的契機。示意圖。(路透)

美國計劃對東南亞太陽能板徵收最高達3521%的關稅，多位專家表示，這個區域能源轉型長久以來停滯不前，川普這一步或許反而成了加速的契機。

法新社報導，美國4月宣布，計劃對柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞的太陽能板課徵重稅。

若在下個月做出最終決定，這將疊加在川普政府現有的關稅基礎之上，包括對大多數國家徵收的全面性10%關稅，以及對中國製產品徵收的145%關稅。

對美國市場來說，「稅上加稅」的後果可能非常嚴峻。中國生產全球80%的太陽能板，且控制了製造過程各個階段的80%。

智庫「能源轉型研究院」（Energy Shift Institute）常務董事阿德希古納（Putra Adhiguna）說，這些新關稅「將特別導致太陽能產品出口美國，在商業上變得不可能」。

2024年期間，東南亞占美國太陽能板進口量的近80%。

儘管美國近年來在太陽能產業的投資有所提升，但市場仍重度仰賴進口零件。

對中國製造商來說，他們原本就對已飽和的國內市場大傷腦筋，這一系列新關稅恐怕會是非常壞的消息。

美國商務部提出的東南亞太陽能板關稅幅度，從對馬來西亞部分產品的約40%到柬埔寨的3521%不等。

然而，新加坡諮詢公司Asia Research & Engagement常務董事馬卡隆（Ben McCarron）解釋說，對東南亞來說，這場困境或許也有一線希望。他說：「關稅和貿易戰有可能會加速東南亞的能源轉型。」

中國將在出口商帶動下，在區域市場「加倍努力」推動相關政策和執行計畫，讓整個地區快速採用綠色能源。

分析家長久以來一直警告，東南亞各國在能源轉型、擺脫煤炭等導致全球暖化的化石燃料方面，進展過於緩慢。

例如，馬來西亞去年80%以上的發電量都來自化石燃料。

馬來西亞雖致力將再生能源在總發電量的比率於2030年提高至24%，但這個目標卻因與全球氣候目標脫節而受到批評。

Ember高級能源分析師楊木易（Muyi Yang）解釋說，這套關稅制度對這個區域來說意味著雙重機會。

脫離美國市場後，反而可以聚焦於本地能源轉型，加速當地綠色能源的使用，並推動一個新市場「來當作抵抗外部波動的自然避險」措施。

儘管如此，鑑於美國市場的規模、並考慮到東南亞的再生能源相對只達萌芽階段，取代美國市場並非易事。

楊木易說：「成功與否，取決於能否把這種以出口為導向的動能，轉化為一場本土清潔科技的革命。」

關稅 東南亞 川普

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