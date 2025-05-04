才說不談政治 巴菲特批懲罰性關稅：大錯特錯
有「股神」美譽的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)董事長巴菲特(Warren Bufett)3日批評川普總統的強硬貿易政策，認為對全球其他國家課徵懲罰性關稅大錯特錯，但未直接點名川普，這是巴菲特截至目前為止，對關稅最直接了當的評論。
巴菲特在波克夏年度股東會上說：「貿易不應該成為武器」。他表示，「我確實認為，世界其他國家愈繁榮，並不會以我們為代價，我們會變得更繁榮，感到更安全，你們的孩子有一天也將感受到」。
巴菲特表示，「毫無疑問，貿易可以是一種戰爭行為，我認為這導致了不好的事情，光是它引發的態度。在美國，我的意思是，我們應該尋求與世界其他國家進行貿易。我們應該做我們最擅長的事，他們也應該做他們最擅長的事」。巴菲特說：「如果全球有75億人不太喜歡你，但有3億人卻自鳴得意，自認表現很好，我認為這是巨大的錯誤。」
根據波克夏股東會規範，巴菲特在股東會上接受提問時，將避談兩個主題，分別是政治及波克夏買賣的股票。據轉述，今年年會的第一個問題就是貿易。
白宮上月祭出好幾個世代以來最高的進口關稅，震驚全球，華爾街隨之劇烈波動。川普隨後突然宣布對大多數國家加徵關稅的時間延後90天，但中國除外。波克夏股東會前，基於股東可能詢問關稅政策對波克夏及經濟的影響，外界認為，巴菲特很難避開政治議題。
Axios則轉述，巴菲特說，「我不認為嘗試設計一個少數國家說『哈哈哈，我們贏了』，而其他國家感到眼紅的世界是一個好主意」，並稱「在我看來，這是一大錯誤。」
智庫彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)最新報告就指出，如果不迅速撤銷絕大部分對等關稅，那麼美國在2025年初上調的關稅可能會被視為「史上最大的經濟政策失誤」。
據報導，美國加徵進口關稅可能導致通貨膨脹上升與經濟成長放緩，研究所學者麥克金賓(Warwick McKibbin)透過經濟模型預測指出，若美國平均關稅上升10%，將使2025年與2026年通貨膨脹率分別增加0.6與0.2個百分點；若加徵幅度提升至 20%，通貨膨脹壓力將急遽擴大。
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