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台美完成首輪關稅實體磋商 與韓、日、越並列優先四國

記者江睿智、陳熙文、李人岳、屈彥辰／即時報導
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經貿辦指出，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、台美各項經貿合作等議題進行廣泛討論及意見交換，並同意近期持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。（聯合報系資料照）
經貿辦指出，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、台美各項經貿合作等議題進行廣泛討論及意見交換，並同意近期持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。（聯合報系資料照）

美國總統川普實施對等關稅政策，台灣行政院經貿辦昨（3）日宣布，我方談判團隊在行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，於美東時間5月1日結束在華府舉行的經貿議題首輪實體磋商。

經貿辦指出，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、台美各項經貿合作等議題進行廣泛討論及意見交換，並同意近期持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。另一方面，我跨黨派立委團2日結束訪美行程，訪團成員表示，台灣在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列「優先四國」。

經貿辦昨日發出新聞稿指出，台美對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多機會。

行政院台美經貿工作小組召集人，也是代表團團長鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方緊密合作有助優化彼此產業體系，強化全球競爭力，相信在台美雙方開放、相互理解持續討論下，有助凝聚最大共識。

經貿辦指出，這次前往華府支援磋商的我方政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等代表。

另一方面，立法院副院長江啟臣於4月27日至5月2日偕「台美國會議員聯誼會」與「外交及國防委員會」等七位跨黨派委員訪問美國華府，推動國會外交。

江啟臣指出，已向美方說明台灣對於對等關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂，傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，盼美方考量將對美軍購納入雙邊貿易總額。

立法院訪美團在訪問行程最後一日，向駐華府華文媒體記者說明此次訪美重要意義及相關成果。江啟臣表示，已向美方詳盡說明台灣對於美國對等關稅及雙邊貿易不確定性的擔憂；美方明確表達其出口管制措施，以及對中國大陸貨物出口洗產地問題的嚴正關切，盼包含台灣在內主要貿易夥伴與美國站在一起，併肩合作。

關稅 華府 江啟臣

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