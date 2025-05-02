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川普關稅滿月…逾180家企業提上千申請 盼豁免中國製機械關稅

編譯簡國帆／綜合外電
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美國企業希望能爭取中國機械的進口關稅減免，超過180家企業都已提出超過1,100件個別豁免申請。（歐新社）
美國企業希望能爭取中國機械的進口關稅減免，超過180家企業都已提出超過1,100件個別豁免申請。（歐新社）

美國總統川普4月2日宣布的「解放日」關稅屆滿一個月，世界各國都以協商為最優先手段，力拚在90天期限前敲定協議。儘管他已豁免汽車零組件和智慧手機等產品於部分關稅，但美國企業都希望能爭取中國機械的進口關稅減免，超過180家企業都已提出超過1,100件個別豁免申請。

過去一個月來，美國的多數貿易夥伴都選擇以談判為優先、而非報復，只有中國是例外。台灣、越南、日本、南韓、印度及泰國等國都正在和美國協商，美國副總統范斯等官員都已表示，印度可能是首批達成協議的國家之一。

川普也已延長中國以外國家的更高對等關稅90天，現為全面課徵10%關稅，並且豁免電子產品於對等關稅，也豁免汽車零組件免徵鋼鋁等關稅，但想進口中國機械的企業也希望贏得豁免。

彭博資訊報導，最近幾個月來，特斯拉、福特汽車、日立、及俄亥俄州一家工業縫紉機製造商等超過180家大大小小企業，共提出1,111件個別豁免申請，希望能夠進口陸製機械。

這些企業是透過拜登政府去年10月啟動的申請程序，但許多企業都表示沒收到回應，川普政府也還沒表示是否會評估這些申請。這些申請中，其中超過730件是在3月31日期限前提交。特斯拉提出四件，福特提出12件，日立旗下的HGAP提出141件。

川普政府的現任和前任官員都已坦承，有必要提供製造商誘因和豁免。財長貝森特已提出在美國建廠的建物與設備稅務抵減構想，在川普第一任期擔任貿易代表的賴海哲也已暗示，川普第二任政府最終將須建立類似第一任期內的豁免流程。

全國製造商協會（NAM）數據顯示，美國約六成進口都是製造業的投入品，該團體也已請求川普豁免關鍵零組件和原物料。韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆絲指出，川普政府最終勢須豁免製造設備進口，尤其川普關稅政策高舉的目標之一就是製造業回流，增添關稅阻礙不合邏輯。

在最近之前，川普政府公開否決任何關稅會有寬容措施的想法，一些貿易鷹派官員希望避免重演川普第一任期時，對中國關稅招來逾3萬件豁免申請的噩夢，但4月2日以來，川普都透過不透明且非正式的管道，不斷回應大企業執行長的個人遊說，讓其他也想豁免關稅的企業備感挫折。

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