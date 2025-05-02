首開時間表 財長：冬季購物旺季前 美中可望達貿易協議

財政部長貝森特(右)1日首度提到時間表，稱美中可望在今年購物季前達成貿易協議，旁邊是白宮新聞秘書李維特。(歐新社)

財政部長貝森特(Scott Bessent)1日在接受福斯商業頻道(FOX Business)專訪時，首度提及美中可望在今年冬季購物旺季前達成貿易協議 ，但仍然強調美國在這場關稅 戰仍占優勢。

貝森特在Mornings with Maria節目中向主持人巴蒂羅莫(Maria Bartiromo)說，美中有望冬季購物旺季前達成貿易協議，這是他首度就此開出時間表，有分析指這是給予零售商 的定心丸。

中國商務部發言人2日回答記者提問時說，中方注意到美方高層多次表態，表中國商務部示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。

紐約時報早一天報導，由於關稅戰凍結了供應鏈，中國玩具製造商已不再出貨，零售商擔心聖誕節會出現玩具短缺及價格上漲，有些零售商擔心公司無法生存。

但貝森特也放話，若冬季假期時節的大訂單沒有到位，將對中國造成毀滅性打擊。「中國的商業模式是建立在向美國出售廉價商品的基礎上。他們賣給我們的商品是我們賣給他們的五倍左右，他們的工廠正在關閉。如果沒有下達訂單，對中國人來說可能是毀滅性的」。

他又說，「昨天我們看到中國公布的(國內生產毛額)數據非常糟糕。我們看到估計(中國)就業崗位減少的數字非常高，從500萬到1000萬個。所以，中國經濟正在大幅放緩」。

在專訪中，貝森特不諱言「戰略不確定性」是總統川普的談判策略，幾乎每天、每周將視談判情況而作出改變。

他又說，中國對美國進口產品徵收125%的關稅，而美國對中國進口產品徵收145%的關稅，「在中國方面是無法持續的」。

貝森特強調，「中國經濟正大幅放緩，我們將重新檢視川普的第一階段貿易協議。」中國要履行先前的承諾，拆除不公平貿易壁壘。所謂第一階段協議，是指川普首個任期內，兩國於2020年1月所達成的貿易協議。

他指出，美中的關稅之爭「需要見到緩解」，且稱中國需要「再平衡」(rebalance)。他還說，如果美國和中國能一同「再平衡」，將是一件大事。他解釋，美中是世界歷史上最不平衡的經濟體，需要重新平衡。

貝森特特別提到，美中「經濟關係的一切條件都擺在桌面上，我相信中方願意達成協議」。

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