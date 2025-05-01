歐盟對美釋出最大善意？祭出500億歐元採購清單與美談判

歐盟執委會最高貿易談判代表塞夫柯維奇。(美聯社)

歐盟 執委會最高貿易談判代表塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）近日接受金融時報專訪時表示，為緩解歐美貿易失衡問題，歐盟正考慮擴大自美國進口商品規模，金額高達500億歐元(約564億美元)，並強調雙方已在達成協議方面「取得一定進展」。不過他也指出，歐盟不會接受美國對歐盟商品持續課徵10%關稅 作為合理的談判結果。

由於美國對歐盟及多國商品加徵懲罰性關稅的最後期限預計將於7月初到期，歐盟正加緊腳步避免引爆全面性的跨大西洋貿易戰。美國總統川普 4月2日宣布對幾乎所有國家加徵最低10%的關稅，並針對特定貿易夥伴（包括歐盟）提出額外20%的對等關稅，但目前已暫緩執行，給予90天的談判期。

塞夫柯維奇透露，自川普宣布關稅措施以來，歐美雙方已進行多輪面對面與電話談判。他個人的目標仍是與白宮達成「公平平衡的協議」。他並指出，若將美國對歐盟的服務出口納入計算，美歐實際貿易逆差僅約500億歐元，若歐盟進一步增購美國液化天然氣（LNG）及農產品如大豆等，有望迅速彌補這一缺口。

他說，「如果我們面臨的逆差問題是500億歐元，我相信我們可以透過進口天然氣、農產品等領域迅速解決這個問題。」

然而，塞夫柯維奇強調，即使雙方在數據與立場上的理解有所加深，歐盟要達成一項能獲得27個成員國與歐洲議會支持的協議，仍將「非常困難」。

對於是否接受10%的關稅底線，他明言歐盟認為這是一個「非常高的水準」，暗示不會接受維持此關稅水準的協議。他亦批評美方提出的總體潛在關稅規模為「天文數字」，並已明確向美方表達「這是不公正、不合理的」。

儘管川普政府已針對汽車等產業祭出部分讓步，塞夫柯維奇指出：「我看到美方確實做出了一些修正，我相信我不是唯一一個指出這些措施可能帶來負面影響的人。」

根據現行政策，美國對歐盟鋼鐵、鋁和汽車仍課徵25%關稅。作為回應，歐盟則暫停對總值210億歐元的美國商品（如哈雷機車、家禽、服裝等）課徵報復性關稅，期限至7月14日。

歐洲執委會負責代表27國進行貿易談判。塞夫柯維奇指出，歐盟各國「都希望我們繼續談判」，但若談判破裂，也準備支持進一步反制。歐盟已於4月30日晚間向各國大使簡報可能提出的讓步選項，同時也準備新一輪對美報復性關稅方案。