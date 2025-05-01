美第一季GDP萎縮0.3% 3年來首見…川普怪罪拜登：他留爛攤子

美國第一季經濟成長衰退，是2022年以來首見，川普總統表示這要怪前總統拜登表現太差，川普團隊是今年1月才上任。（美聯社）

美國商務部4月30日公布初步數據顯示，美國第一季國內生產毛額(GDP)比前一季萎縮0.3%，不如經濟學家預估的成長0.3%，和去年第四季成長2.4%更是天差地遠，是2022年第一季以來美國經濟首度陷入萎縮。

川普 總統30日表示，這是因為前總統拜登 的關係，是「拜登的市場，不是我的」，與他無關，他是1月20日才上台；川普說，關稅 很快就會發揮影響力，許多企業將移動到美國生產製造，美國將迎接繁榮。CNBC報導，川普30日在內閣會議上甚至「預告」，第二季的結果，一樣要歸咎拜登，因為經濟的變化不是每天或每小時發生的。

川普說，這顯示他的團隊在繼承拜登政府時的數據有多糟糕；美國必須消除拜登的留下的不良影響，這可能會花點時間。

針對第一季GDP衰退0.3%，川普說，若排除進口、庫存和政府支出，實際上成長3%。他表示，現在依舊是拜登的經濟，大家需要給政府一點時間讓經濟動起來。

30日公布的數字是美國經濟三年來首度陷入萎縮，反映企業為避開較高關稅大舉進口商品，以及消費者支出走軟影響，凸顯總統川普關稅政策衝擊。美股4月30日開盤大跌。

根據報告，美國淨出口上季導致GDP成長率減損近五個百分點，是史上最高紀錄；貢獻三分之二GDP的消費者支出成長1.8%，增幅是2023年中以來最小。企業設備支出則在飛機和電腦帶動下締造2020年以來最高成長率，成為報告唯一亮點。

物價方面，美國第一季核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲3.5%，漲幅大於市場預期的3.1%。

企業趕在全面關稅生效前採購商品帶來的影響，在這項GDP數據展露無遺。美國企業為避開新關稅，瘋狂從海外進口商品，導致美國3月商品貿易逆差激增至1620億美元，比去年同期增加約10%，創歷史新高。川普關稅立場不斷變化，對企業帶來混亂及不確定性，規畫未來也變得更困難。

美國商務部發布數據指出，3月進口增至3427億美元，主因是進口消費品暴增27.5%；進口金額連續四個月創新高，比前一個月增加5%，比去年同月高31%，出口1808億美元，比上月增加1.2%，整體商品貿易逆差擴大至1620億美元。

由於進口在GDP計算中被視為負面因素，進口急劇擴大也意味經濟活動將比預期更為疲弱。

另外，川普4月2日宣布全面祭出「對等關稅」後，美國公債遭大舉拋售，隨後宣布關稅暫緩90天讓市場稍見穩定，但投資人仍高度警戒。英國金融時報報導，白宮首席經濟顧問米倫上周五在白宮和多家大型避險基金及重要機構投資人代表會談試圖安撫市場信心，但適得其反。

知情人士透露，有兩名與會者形容米倫對關稅和市場說法「語無倫次」、「答非所問」，其中一人更直言「他無力招架，一被問問題就亂了方寸，當你面對的是一群高專業聽眾，論點很快被拆穿。」據悉，米倫在會中只重申政府一貫立場，強調關稅對美國貿易夥伴的傷害將大於對美國消費者的影響。

米倫任職白宮前曾撰文主張推動「海湖莊園協議」，讓全球市場在貿易和地緣政治上更符合美國利益，以「美元身為主要儲備貨幣地位是種負擔」為出發點，闡述讓美元走弱及將美國公債持有者納入資助美國國防支出機制，作為換取美方安全保障條件之一。