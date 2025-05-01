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美貿易代表：幾周內宣布首批貿協 與中國還沒展開協商

編譯葉亭均／即時報導
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美國貿易代表葛里爾。（美聯社）
美國貿易代表葛里爾。（美聯社）

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府接近宣布首批貿易協議，預料在幾周內與一些國家敲定初步協議，但與印度的談判尚未「接近終點」，而且還沒有與中國展開正式談判。

葛里爾對福斯新聞表示，川普政府正聚焦具目標的協議，這些協議目的是增加美國出口產品的市場准入，降低關稅和非關稅貿易壁壘，並加強美國的經濟安全。

葛里爾說：「我想說我們已經非常接近達成一些協議」，「身為談判代表，我不喜歡公開談判，但我會說，宣布一些初步協議只需要幾周，而不是幾個月的時間。」

被問到與印度的協議是否即將達成時，葛里爾表示，還不到接近「終點線」，但他與印度貿易部長一直進行定期通話。此外，他將「很快」會見韓國談判代表，並且這些會談「正朝著正確的方向發展」。

這位貿易代表透露，雖然他在4月2日與中國國務院副總理何立峰通了電話，宣布高額對等關稅，但目前尚未與中國舉行正式會談。葛里爾說，川普政府希望與中國進行公平貿易。

葛里爾說：「我們不希望有一個由政府資助的經濟，我們希望製造真正的東西，並把它賣出去，這意味著我們必須處理有害的外國貿易行為，包括在中國。」

葛里爾還說，他計畫周四會見日本、蓋亞那和沙烏地阿拉伯的代表，並於周五與菲律賓的代表舉行另一次會議。其他政府官員此前暗示，那些立即與美方展開接觸的亞洲貿易夥伴很可能最先宣布達成協議。

葛里爾還表示，新當選的加拿大總理卡尼是一個「嚴肅的人」，而美國貿易代表署已準備好參與談判。預期卡尼將在不久的將來與川普會面。

川普 印度 關稅

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