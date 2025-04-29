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川普演說：美國最成功的100天 不再是中國優先

進口商瘋狂搶貨 美3月貨物貿易逆差創新高

「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下

編譯徐榆涵／即時報導
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美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

彭博資訊報導，川普總統29日接受美國廣播公司（ABC News）專訪時強調，中國應該為他對中國出口商品加徵的高額關稅負責，並預測北京可能會找到方法，以減輕這些關稅對美國消費者的衝擊。

川普說，「你不知道中國會不會吞下這些關稅，中國很可能會吞下這些關稅。」並批評中國過去每年從美國賺走1兆美元，稱「他們剝削我們的程度前所未見，幾乎全世界的國家都在剝削我們，現在不會再這樣了。」

川普指出，他不認為美國消費者將面臨困境，儘管他對多項中國商品加徵高達145%的關稅，形同對中貨實施「近乎禁運」的措施。他強調：「這很好，他們活該。」

川普的強硬發言出現在美國政府釋出修補對中貿易關係訊號的幾天後。此前有媒體報導，華府有意遊說北京重啟談判。

華爾街日報上周報導，白宮考慮在未來5年逐步降低對中關稅。當時川普也對記者表示，一旦雙方展開談判，中國「會好起來」，並表示願意「大幅削減」現有關稅。不過，儘管白宮多位高層官員一再預測中國終將被迫重回談判桌，雙方迄今尚未展開正式協商。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）29日稍早表示，中國可能因關稅損失多達1000萬個工作機會，但他拒絕透露兩國間是否已有具體對話進行。

貝森特僅表示：「我不會再討論誰在跟誰談，但如我所說，我相信對中國而言，這些關稅是無法長期承受的。」

川普則重申，他早在競選期間就已明言將對貿易赤字採取強硬措施，以重振美國製造業。「我當時就說過，你們會經歷一段過渡期，」他說。「我們被全世界的國家剝削太久了。」

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