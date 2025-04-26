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沃爾瑪、家得寶等零售業警告 若關稅戰不休 熱門商品下月開始缺貨

編譯吳孟真／綜合報導
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沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)、目標百貨(Target)等美國零售巨頭警告，川普總統大幅加徵中國商品關稅後，物價可能很快就會上漲，且最快5月初就可能出現缺貨情形。(路透)
沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)、目標百貨(Target)等美國零售巨頭警告，川普總統大幅加徵中國商品關稅後，物價可能很快就會上漲，且最快5月初就可能出現缺貨情形。(路透)

大型零售業者警告，若白宮不盡快降低關稅，特別是對中國高達145%的懲罰性關稅，熱門消費品可能從下月就開始缺貨；除非美中達成貿易協議，疫情時期供應鏈被打亂的情形，恐將重演。

道瓊報導，川普總統21日和沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)、目標百貨(Target)等零售巨頭會面，據信這些公司的執行長告訴川普，物價可能很快就會上漲，且最快5月初就可能出現缺貨情形。

在川普勝選後，許多美國企業去年底便開始囤貨。人口普查局最新貿易數據顯示，美國進口自去年12月起開始激增，1月飆至歷史高點，當月進口總額首次突破3000億美元。去年12月至今年2月，美國進口商品總額由去年同期7910億美元，增加20%至9510億美元。

處理美國約三分之一進口貨物的洛杉磯和長堤港複合港區，4月20至26日當周進口量年增56%，反映業者趕在關稅落實前拉貨。但此後兩周的進口量，預料將比去年同期劇減11%至33%。

另外，根據貨運數據公司Vizion，4月首周中國至美國航線的貨櫃訂單，較一周前下滑64%。美國整體進口數量也下降64%。

玩具業可能首當其衝，因為在美國銷售的所有玩具，高達80%是在中國生產。供應鏈專家說，商品價格較低的商店，將受到對低價進口品的關稅重擊，若庫存開始減少，這個情況將更快出現。

分析師表示，就算美中大降關稅，問題也可能持續，因為貨船需數個月才能抵達美國，貨品還需數周才能藉由鐵路或陸路運抵美國各地。

若許多貨船同時駛向美國，也恐導致塞港，使供應鏈陷入混亂，類似疫後復甦時期的情況。因此，發生任何缺貨情況，都可能持續一段時間，物價也不會立即下跌。

在中國有業務的玩具製造商Viahart執行長哈特說，「整個情況有點像封鎖期間，一旦停擺，經濟活動就算能恢復，要回到原有水準，需要很長時間」。

關稅 供應鏈 川普

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