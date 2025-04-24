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川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普23日於白宮橢圓辦公室簽署行政命令後回應媒體提問。（歐新社）
美國總統川普23日於白宮橢圓辦公室簽署行政命令後回應媒體提問。（歐新社）

有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普23日表示，最快可能在2至3周內重新對部分國家實施對等關稅。目前對中關稅尚未降溫，此舉恐怕再使全球貿易戰升溫，一波未平一波又起，加劇外界對美國及全球經濟衰退的憂慮。

川普在白宮橢圓辦公室一場儀式表示：「我認為最終會達成很棒的協議。不過，如果我們跟某家企業或國家沒有談成。我們就會課徵關稅。」

川普說：「我想應該就在接下來幾周吧？2至3周內，我們會訂出稅率數字。」

川普4月2日宣布大規模對等關稅，隨後在4月9日暫緩，給予各國90天緩衝期與美國協商，原先預計新關稅會在7月上路。而川普政府表示，目前已有90至100個國家願意談判，這也讓美方面臨有限時間內敲定協議的艱鉅挑戰。

目前還不清楚川普接下來對無法達成協議的國家將祭出何種新關稅，以及這些新關稅是否會永久取代目前暫緩的對等關稅，或僅為談判期間的過渡措施。

另外，現在美國對幾乎所有進口商品維持10%的全面關稅，部分特定商品則課以更高稅率。

川普對關稅政策的反覆態度，讓企業與消費者陷入極大不確定，也重創市場信心。

關稅 川普 白宮

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