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押注白宮會降中國高稅率 亞馬遜、沃爾瑪賣家囤貨加國

南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶

押注白宮會降中國高稅率 亞馬遜、沃爾瑪賣家囤貨加國

編譯任君翔／綜合外電
亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）的第三方賣家，現在正將商品運往加拿大囤放，靜待川普對中貿易戰火降溫。（路透）
亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）的第三方賣家，現在正將商品運往加拿大囤放，靜待川普對中貿易戰火降溫。（路透）

亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）的第三方賣家，紛紛把貨物囤放在加拿大，等待美中貿易戰的情勢發展，押注川普政府遲早調降對中國課徵的高額關稅

英國金融時報（FT）報導，六位賣家、物流供應商及顧問業者表示，透過這些美國電商平台販賣商品的獨立賣家，正將商品從中國運至位於加拿大的倉庫。消息人士也說，某些亞馬遜及沃爾瑪自家商品的製造商及經銷商，以及迪士尼等公司的供應商，也正使用這種戰術。

將貨品暫時囤在加拿大，可受益於該國的保稅倉庫、減稅及退稅政策，但將會使賣家增加每只貨櫃500-600美元的成本。賣家採用這種做法，是押注白宮將調降對中國商品的高額關稅。

零售商已與供應商及品牌合作，將熱賣商品的產線轉移至關稅較低的國家，如印度及越南，設法減緩關稅影響。

同時，他們也在努力處理那些已在運送途中的貨物，為年底的購物旺季預作準備。一個方法是利用美國境內的保稅倉庫，貨物可以存放五年，暫免繳納關稅。但這種倉庫目前已供不應求。

另一方面，在加拿大，倉庫營運商被允許在所謂的對外貿易區（包含保稅倉庫）申請免稅。如果貨物在四年內出口，賣家也可以申請減說或退稅。

而美國物流集團飛協博（Flexport）便發現，上周從中國輸往加拿大的貨運量增加50%，認為初步跡象顯示貨物正轉運往加拿大。

物流公司Borderworx Logistics執行長伍德（Dean Wood）表示，有些零售商願意吸收將貨物進口至加拿大的額外成本，因為這還是比按照目前的美國關稅稅率支付稅金便宜。他說，「這對現金流構成挑戰，但仍值得企業賭一把」。

加拿大 關稅 退稅

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