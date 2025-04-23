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美「百年最高關稅」 IMF估全球今年GDP增速降至2.8%

編譯林文彬／綜合報導
國際貨幣基金22日以美國「百年最高關稅」衝擊為由，大砍全球今年經濟成長預測0.5個百分點至2.8%。圖為川普支持者今年1月25日在賭城拉斯維加斯舉行慶祝活動，高喊「美國回來了」。(路透)
國際貨幣基金22日以美國「百年最高關稅」衝擊為由，大砍全球今年經濟成長預測0.5個百分點至2.8%。圖為川普支持者今年1月25日在賭城拉斯維加斯舉行慶祝活動，高喊「美國回來了」。(路透)

國際貨幣基金(IMF)22日以美國「百年最高關稅」衝擊為由，大砍全球今年經濟成長預測0.5個百分點至2.8%。

這項預測若成真，將是2020年新冠疫情爆發以來的最差表現，其中美國和中國遭下調幅度最大，並估算美國今年陷入短暫衰退機率升抵37%。但台灣展望獲上修，成長預料將高於全球平均，也將稱冠昔日的亞洲四小龍。

IMF公布2025年4月版世界經濟展望(WEO)報告，預估全球今年經濟將成長2.8%，低於1月估計的成長3.3%，明年全球經濟預料將成長3%，也比先前預估低了0.3個百分點。

IMF大幅調降美國今年成長率預測0.9個百分點，為1.8%，明年展望也下調0.4個百分點至1.7%，推算美國經濟今年短暫陷入衰退機率為37%，高於去年10月預估的25%。

中國今年成長率預測也被調降0.6個百分點至4%，明年展望遭砍0.5個百分點到4%。其他多數國家今年的成長展望也都遭下修，歐元區今年經濟估將成長0.8%，比1月調降0.2個百分點。印度經濟預估將成長4.2%，稱霸主要經濟體。IMF強調，基於當前情勢複雜多變，最新報告是根據4月4日前情勢所做的「參考預測」。

台灣是報告內的少數亮點，今年經濟預估成長2.9%，遠優於香港、新加坡和南韓。

IMF也調降今年全球貿易成長量預測1.5個百分點，為1.7%，明年遭降0.8個百分點至2.5%。首席經濟學家古林查斯表示，若是美國和其他國家的貿易緊張情勢升溫，不確定性將進一步升高，金融市場波動加劇，金融情勢緊縮，「導致全球成長展望進一步惡化」。

IMF和世界銀行春季會議21日揭開序幕，全球財金首長齊聚美國華府，希望為百年來最嚴重的全球貿易危機找到解方。瑞士嘉盛銀行首席經濟學家朱尼斯說：「所有前往華府的官員，都很關心現有世界秩序能否維持下去。我們必須找到在不激怒川普前提下做到這點的方法。」

華府 新加坡 疫情

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