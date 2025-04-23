態度放軟？川普：對中145%關稅太高 會降低

川普總統（右）和財政部長貝森特（左）22日都暗示，美中關稅戰將會放緩，仍希望與中國達成好的協議。（歐新社）

川普 總統川普22日表示，145％的對中關稅 非常高，未來不會這麼高，指接下來會降低，但不會降至零。財政部長貝森特（Scott Bessent）也預期說，美國與中國的貿易戰 會於不久的將來緩和。

財長：美中貿易戰將緩和

川普22日出席聯邦證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins）的宣誓儀式。針對媒體詢問會不會在談判中對中國抱持強硬態度，川普表示，他不會這樣說，他會對中國非常好，中國也會對美國非常好，看最後會發生什麼事情。

川普說，中國必須和美國達成協議，否則他們無法在美國做生意，而美國希望他們能夠參與；川普說，如果中國不達成協議，美國將設定好一個協議；川普說，這個協議會對所有人都非常公平。

鬆口將調降 為協議鋪路？

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）稍早指出，川普政府正為與中國達成協議鋪路，認為所有涉及的一方都希望看到能達成貿易協議；李維特說，事情正朝對的方向前進。

根據CNBC報導指出，貝森特22日也在一場由摩根大通集團（JP Morgan Chase）主持的閉門會議中提及，他預期美國與中國的貿易戰會於不久的將來緩和（de-escalation）。

針對美中互相祭出的高關稅，貝森特表示，美中沒有任何一方認為現況會持續下去，預料美中貿易戰降溫的前景將讓市場鬆一口氣；貝森特也點出，美國與中國談判將會很艱難，但雙方都不認為可以維持現況。

三大指數上揚 道瓊漲逾千點

美中貿易戰放緩，三大指數收盤全都上漲，道瓊工業指數盤中漲逾千點。

貝森特的談話在美股盤中傳出，反轉了前幾天的跌勢，三大指數收盤全都上漲，道瓊工業指數盤中還上漲了1100點。

川普稍後在白宮回答記者詢問貝森特稱高關稅讓美中兩國像是下達禁運令（embargo）時，川普同意145％的對中關稅太高了；川普指出，是因為種種其他因素，才累積到145%的程度，未來不會這麼高，會做調整，但不會降至零。

川普認為，美中未來會愉快的共存，最理想的狀況可以一起合作；川普說，現在對中關稅是145%，未來不會接近這個數字。

川普在4月2日宣布對等關稅，後來又暫緩90天，以便與各國展開談判；李維特表示，目前已有超過100個國家希望與美國達成貿易協定，光是美方貿易團隊本周就與34國的代表會面，現在美方已收到18個貿易協議的提案。

川普22日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電，兩人討論到包括貿易、伊朗等議題。

內唐亞胡7日才與川普會面，他承諾以色列會盡快取消與美國的貿易逆差，並認為以色列將成為許多國家的榜樣；川普這個月已公開表示，他曾分別與日本總理石破茂、南韓代理總統韓悳洙和墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話。

李維特（Karoline Leavitt）22日也指出，川普將於25日上午出發前往羅馬，參加教宗方濟各的葬禮，並於26日晚間返回美國。