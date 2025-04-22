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北京警告：若配合美孤立中 將遭對等反制

記者林則宏／綜合報導
中國商務部警告各國，勿配合美國孤立中國經濟，並呼籲與中國共同抵制美國單邊霸凌行徑。(美聯社)
中國商務部警告各國，勿配合美國孤立中國經濟，並呼籲與中國共同抵制美國單邊霸凌行徑。(美聯社)

針對美國可能以關稅手段脅迫各國限制與中國的經貿往來，中國商務部21日提出警告，聲稱堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，「如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。」

彭博、華爾街日報等美媒上周曾報導，數十個國家正在尋求美方減免或豁免關稅，作為交換，美國準備施壓這些國家採取措施，限制他們與中國的貿易往來，以防北京繞開川普的關稅政策。

報導稱，川普政府的設想是，要求美國的貿易夥伴承諾孤立中國經濟，以換取白宮減少貿易和關稅壁壘。美國官員計畫與70多個國家進行談判，要求這些國家阻止中國透過其領土運輸商品，阻止中國公司在其境內設址以規避美國關稅，並且不在其本國經濟中吸收中國廉價工業品。

華爾街日報指出，這些措施旨在削弱本已搖搖欲墜的中國經濟，並在川普和中國國家主席習近平可能舉行的會談之前，迫使北京在談判桌上處於不利地位。鑑於各國與中國經濟的關聯程度不同，具體的要求可能會有很大差異。

對於多家外媒相關報導，中國商部新聞發言人表示，「綏靖(指姑息)換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。」

中國商務部稱，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。中方認為，各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

中國商務部表示，「需要特別指出的是，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。」

關稅 商務部 川普

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