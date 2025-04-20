高關稅恐釀危機 川普政府擬設供應鏈應對小組

因應美中貿易戰對美國的供應鏈可能造成的衝擊，白宮擬成立一個工作小組，以便緊急處理供應鏈問題。圖為民眾在商場購物。(歐新社)

川普 總統向數十個國家大規模加徵關稅 ，來自中國的商品更累計上調至145%，引發中國以報復性關稅還擊，形成通膨和經濟放緩的擔憂。多位消息人士向哥倫比亞廣播公司(CBS)透露，川普政府官員與北京談判若未能取得突破，將成立一個工作小組來緊急處理供應鏈問題。

消息人士稱，具體成員尚未敲定，但工作小組成員可能包括副總統范斯(J.D. Vance)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、白宮 國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)、白宮經濟顧問委員會主席米倫(Stephen Miran)、美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)。

在一系列你來我往的加徵關稅後，美國的藥品、半導體、電子產品、關鍵稀土及金屬等礦物都可能面臨供應壓力。一位官員表示為了因應關稅實施，政府已著手解決供應鏈問題一段時間。

川普則說中國已主動尋求談判達成協議。雅虎財經報導，川普17日樂觀看待與中國的談判，告訴記者「我們將與中國達成非常好的協議」。當天稍晚，川普再次強調與中國的會談，並補充他不願繼續提高對中國的關稅，甚至可能希望降低關稅以保護消費者支出。

儘管中國目前面臨美國進口產品高達245%的關稅，但白宮澄清「中國仍表示願意在特定條件下與美國進行貿易談判」。美國對中國進口商品徵收的關稅目前除了對等關稅125%，還有應對芬太尼危機而徵收的20%、根據301條款不公平貿易行為調查特定貨品的7.5%至100%關稅；中國對美商品進口關稅則從84%提高到125%。

川普還聲稱與其他國家會談取得正向進展。他說與日本會談取得重大進展，盡管日本財務大臣加藤勝信(Katsunobu Kato)對全球經濟影響表達擔憂；他稱與墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的通話富有成效，也在白宮接待了義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)。