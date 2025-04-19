宮鬥新篇曝…2部長趁納瓦羅不在 促川普關稅政策急轉彎

川普總統(左)的對等關稅政策9日大轉彎，據傳是財長貝森特(中)與商務部長盧特尼克(右)強力遊說的結果。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)19日獨家報導，川普 總統2日宣布「解放日」、向全球課徵高額對等關稅 ，掀起全球股、債、匯市滔天巨浪，眼見再演變下去經濟勢必崩潰，財長貝森特(Scott Bessent)與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick )9日趁著關稅鷹派大將—總統貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)不在的空隙，趁機前往橢圓形辦公室面見川普，痛陳嚴峻形勢，成功說服川普暫緩90天施行對等關稅，為白宮 的宮鬥劇增添新戲碼。

納瓦羅在貿易政策辯論中從不退讓，強硬敦促川普維持加徵的關稅不變，即使企業巨子等顧問建請川普稍緩也一樣，而且他不時盤桓在橢圓形辦公室周遭，給川普出謀畫策。

知情人士表示，9日當天早晨，貝森特與盧特尼克趁納瓦羅與白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)見面而到白宮另一地點、出現難得空檔的機會，匆匆趕往橢圓形辦公室見川普，提議暫緩一些關稅；按行程，川普本不該會見兩人。

貝森特與盧特尼克強力說服川普立即宣布，以平息市場，而且在現場一直等到川普打好「真實社群」(Truth Social)社媒體貼文並貼出才放心；關稅政策的急轉彎，讓納瓦羅大吃一驚。

貝森特與白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)迫不及待衝往守在白宮外的媒體記者群，宣布川普暫緩實施對等關稅的決定。

川普宣布一些新關稅措施2日生效後，股市重挫，接下來一周，另一個更棘手的危機出現，美國公債遭拋售；公債原本在股市動盪時，被視為避險天堂。

川普貼文一出，股市指數立即向上飆升，同時也穩定了債市。當天稍後川普表示，他自己有此決定，是因為金融市場變得有點神經失常，他也留意到債市傳來的警訊。而在幾個小時前，他才在真實社群另貼文，要大家「冷靜」，暗示他可能不為所動。

對於上述消息，貝森特的發言人表示，川普總統的團隊致力於落實造福美國人民的「美國優先」施政；凡是想分裂總統貿易團隊的人，就是想傷害政府拉抬苦幹實幹美國勞工的目標。

納瓦羅則發簡訊回應報導指出，有很多匿名消息來源「惡搞」，有意分化與傷害川普經貿團隊。

貝森特與盧特尼克聯手力勸川普，凸顯川普政府之內事態可以多快改變。總統交接期間，貝森特與盧特尼克為爭奪炙手可熱的財長一職，曾鬥得不可開交。盡管億萬富豪馬斯克反對，最後仍由貝森特勝出，盧特尼克則被安撫，擔任商務部長，但取得操辦貿易的重大實權。