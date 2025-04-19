關稅高達150% 福特受中美貿易戰影響 暫停數款高價車出口中國

福特汽車去年11月參加廣州車展。（取材自福特中國微博）

受到中美關稅 戰影響，美國汽車公司福特已暫停向中國出口幾款高價車款，以規避近幾周實施的高額關稅。受影響的車型都是福特售價最昂貴的數款車型，出口到中國的業務雖然在福特整體中佔比不大，卻是一個盈利板塊。

福特汽車18日發布聲明，有鑒於當前的關稅情況，該公司已調整從美國出口汽車到中國的計劃。福特汽車沒有在聲明中披露受影響的車型。

《華爾街 日報》18日引述知情人士說，福特本周已暫停向中國出口在密西根州生產的F-150猛禽、Mustang跑車和Bronco SUV，以及在肯塔基州 生產的Lincoln Navigator車型。

受影響的車型都是福特售價最昂貴的數款車型，F-150猛禽在中國的售價近10萬美元。出口到中國的業務雖然在福特整體中佔比不大，卻是一個盈利板塊。知情人士表示，中國對美國產品採取最新反制措施後，這些車型出口至中國的關稅已升至150%。

去年福特向中國出口約5,500輛Bronco、F-150、Mustang和Lincoln Navigator，低於過去10年年均超過2萬輛的出口。根據福特最新的年度報告，2024年福特在中國共售出44.2萬輛汽車，佔該市場銷售量的1.6%。

儘管整車出口停擺，福特從美國出口到中國的發動機和變速器預計仍將繼續。此外，福特在中國本土生產的Lincoln Nautilus車型預計也將繼續出口。

快科技報導，福特汽車公司執行長法利（Jim Farley）今年初在底特律車展上透露，儘管中國市場面臨諸多挑戰，福特去年在中國市場仍然實現了約6億美元的利潤。他還提到，這部分利潤中包括Lincoln Nautilus的出口收入，該車型專門在中國生產，並出口至美國等其他市場。