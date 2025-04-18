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中國航空公司喊卡新機交付 路透：波音飛機開始飛返美國

記者廖士鋒／即時報導
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路透18日報導，位於舟山的波音完工交付中心已有一架先前抵達的波音飛機，啟程飛回美國，意味著中國的航空公司停止接收。圖為先前中國國航接收波音飛機。（路透）
路透18日報導，位於舟山的波音完工交付中心已有一架先前抵達的波音飛機，啟程飛回美國，意味著中國的航空公司停止接收。圖為先前中國國航接收波音飛機。（路透）

美國與中國關稅戰僵持之際，路透18日報導，上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音飛機正在返回美國，這表明至少有一家中國航空公司可能因美國關稅而停止交付。

路透提到，在川普總統4月2日宣布徵收關稅的幾周前，波音公司正準備恢復正常業務。目前，至少有四架新的波音737 MAX飛機停放在舟山的一個完工和交付中心。波音公司在這裡安裝內裝、噴漆，然後將飛機交付給中國客戶。

報導援引Flightradar24數據指，三架飛機於3月從西雅圖波音公司運抵中國，另1架則於上周抵達。18日早上，其中一架飛機從舟山起飛前往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正返回西雅圖。一名消息人士稱，這架飛機原本是安排交付到廈門。今年 2 月發佈在飛機觀測網站上的照片顯示，這架飛機塗裝為中國南方航空旗下的廈門航空。

此前彭博社15日已經報導指，中國政府要求其境內航空公司暫停接收美國波音的客機。而先前由於在2018年及2019年發生兩起致命的737 MAX墜機事故後，中國一度暫停波音飛機交付，直到2024年中才恢復接收飛機。

而廣州日報旗下「南方窗」18日發文提到，2017年和2018年中國約簽下122架波音飛機。2019年至2024年中國下單只有28架，而且還不是大航空公司買的，是貨機公司和租賃公司買的。就算這150架飛機型號都是737-700，成交單價5000萬美元，一旦客戶不接收，那麼差不多有7、80億美元「打了水漂」。

文章指目前中國民航客機裡，空中巴士的占有率大於波音。在三大航，中國國際航空，波音占比38.9%，空巴占比54.1%；中國南方航空，波音占比37.6%，空巴占比56.8%；中國東方航空，波音占比24.9%，空巴占比69.6%。

其他一些較小的航司，如四川航空、春秋航空、浙江長龍航空、西部航空、西藏航空、青島航空、重慶航空、湖南航空、桂林航空、龍江航空，空巴占比達100%，一架波音飛機都沒有。不過，也有一些航司是波音占比100%，在目前暫停接收、不採購零部件的情況下會比較難受。如山東航空、上海航空、中國聯合航空、昆明航空、九元航空等航司，擁有的機型基本上是波音737，個別還有787。

按照公開的計畫，三大航司國航、南航和東航，將在2025年至2027年間一共引進188架波音飛機。

波音 關稅 西雅圖

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