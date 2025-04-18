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未曾公開批評川普關稅 庫克等來蘋果「豁免」？

記者顏伶如／綜合報導
在川普總統開啟關稅戰後，蘋果產品將受首波衝擊，但蘋果執行長庫克始終不出聲，終於等到川普暫將電子產品豁免對等關稅。（路透）
在川普總統開啟關稅戰後，蘋果產品將受首波衝擊，但蘋果執行長庫克始終不出聲，終於等到川普暫將電子產品豁免對等關稅。（路透）

川普總統對中國加徵關稅，全球供應鏈受到波及，蘋果公司(Apple)執行長庫克(Tim Cook)沒有公開批評川普，而是在幕後運籌帷幄，設法讓蘋果置身風暴之外，庫克策略到目前為止果然奏效。雖然聯邦官員說，沒有任何企業獲得特殊豁免，但川普卻親口透露「最近幫了庫克」。

華盛頓郵報17日報導，知情人士說，庫克(Tim Cook)上周與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)討論，說明關稅可能對iPhone手機價格造成如何衝擊；庫克還與其他白宮資深官員談過，但在全國電視網公開發言時則避免批評川普或川普政策，跟其他大型企業高層過去幾周紛紛出面批判川普政府的做法形成對比。

川普政府已同意對蘋果在中國製造的電子產品豁免進口關稅，惠普(HP)、戴爾(Dell)等大型美國企業獲得比照辦理。消息人士說，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)主張關稅維持不變，但川普還是決定為蘋果豁免。

蘋果獲得川普豁免的消息傳出，股價一度上揚將近7%，後來又回到跌勢。川普關稅對蘋果來說攸關重大，韋德布希證券公司(Wedbush Securities)估計，若以中國進口關稅145%計算，每支蘋果iPhone Pros手機價格可能要漲破2000元。

川普第一任執政期間的商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示：「庫克與川普維持良好關係，這麼做是理所當然。庫克一直扮演非常謹慎的角色，因為他顯然非常依賴中國，同時對美國而言也十分重要。」

羅斯說：「整體而言，庫克非常受到尊重，因為他不是會公開吐苦水的人，不是個愛發牢騷的人，會針對現實而出聲。他的建議獲得好評，在我看來一點都不意外。」

報導指出，川普在公開與私下談話都曾表示不願受到特定企業或產業施壓。幕僚描述說，川普非常討厭「豁免」(exemption)一詞，川普認為第一任期推出的關稅措施，就是因為豁免才會威力減弱。蘋果進口電子產品獲得豁免的消息傳出後，多名政府官員強調，蘋果進口豁免只是暫時。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 庫克 關稅

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