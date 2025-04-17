加州擋關稅 控告川普政府越權 共和黨議員私下也不滿

川普開啟全球關稅大戰，加州是世界第五大經濟體，加州州長紐森為擋下關稅向川普政府提告。（美聯社）

民主黨籍加州 州長紐森(Gavin Newsom)、加州檢察長邦塔(Rob Bonta)為擋下關稅 ，16日早晨向加州北區聯邦區域法院遞狀控告川普 政府，指控川普總統開徵關稅逾越權限，對身為全球規模第五大經濟體的加州經濟造成立即且無法彌補的傷害。此外，川普的貿易戰已成了共和黨愈來愈大的政治包袱，共和黨國會議員們暗中希望美國最高法院出手，讓關稅踩煞車。

紐森與邦塔針對川普引用1977年「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act，IEEPA)做為開徵關稅法律基礎提出挑戰。訴狀指出，總統無權未經國會同意就逕行開徵關稅或命令海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)、國土安全部落實關稅措施。

邦塔發表聲明說：「總統混亂且隨意的關稅措施，不僅造成深度困擾，而且是違法的。」邦塔表示，加州身為世界第五大經濟體，深知全球貿易政策「並非而戲」。

紐森在聲明中說，受到關稅影響，加州經濟已經蒙受數十億傷害，「加州家庭、企業與經濟變得天翻地覆，導致物價上漲，就業面臨威脅」。他指出：「我們為了禁不起混亂持續下去的美國家庭挺身而出。」

紐森與邦塔以最高法院的「重大問題原則」(major questions)為由，請求聯邦法官立即擋下川普關稅政策。根據「重大問題原則」，行政部門與聯邦機構採取行動出現重大經濟、政治影響時，均必須先行獲得國會明確授權。

華盛頓郵報16日報導，加州是全國規模最大的農產品生產州，光是製造業就業人口就有超過百萬。加州前三大貿易夥伴是墨西哥、加拿大、中國，加州進口商品超過四成也來自這三個國家。根據統計，加州去年進口大約4910億元商品，其中來自加拿大、墨西哥、中國的進口商品合計約2030億。

國會山報16日報導，一些共和黨國會議員私下反對川普關稅，卻害怕公開批評，希望最高法院最終將控制川普的關稅權力。共和黨策士、參院前共和黨幕僚達林（Brian Darling）表示，「議員們樂見法院幫他們解圍，維護憲法賦予眾議院的徵稅權」。

達林說，「參眾議員希望法院給他們某種保護，我敢肯定，如果這些關稅持續很長一段時間，許多參眾議員都會擔心連任問題。他們正盯著民調數據，看到關稅不受歡迎。他們不會在外反對總統，因為這伴隨著巨大壞處」。