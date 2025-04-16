我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

批川普決策短視 紐時專欄作家佛里曼哀嘆：從未如此憂心美國未來

川普關稅新政讓淘寶海外爆火 衝多國下載量榜首

川普傳打算以關稅談判孤立中國 可能要各國選邊站

編譯黃淑玲／綜合外電
美國政府計劃以正在與各國進行的關稅談判，向美國貿易夥伴施壓，孤立中國。（美聯社）
美國政府計劃以正在與各國進行的關稅談判，向美國貿易夥伴施壓，孤立中國。（美聯社）

知情人士透露，美國政府計劃以正在與各國進行的關稅談判，向美國貿易夥伴施壓，要求限制與中國的貿易往來，從而孤立中國，總統川普更暗示，可能要求各國在美中之間選邊站。

川普15日接受福斯新聞訪問，被問到巴拿馬不再繼續參與中國「一帶一路」的相關問題時，表示他會考慮讓各國在美國與中國之間做出選擇。

另據道瓊社引述知情人士報導，美國盤算想要求美國貿易夥伴承諾孤立中國經濟，以換取白宮降低貿易和關稅壁壘。美國官員計劃與70多個國家進行談判，要求這些國家阻止中國經由其領土運輸商品，防堵中國企業在其境內設址以規避美國關稅，各國也不得吸收來自中國的廉價工業品。

由於各國與中國經濟的關聯程度不同，具體要求可能會有很大差異。但知情人士說，一些已開始與美國進行貿易談判的國家，還沒收到美方提出與中國帶路相關的要求，這些談判代表也承認，談判還處於早期階段，許多人預期川普政府遲早會提出與中國有關的要求。

美國希望能藉由這些措施削弱本已搖搖欲墜的中國經濟，並且在川普和中國國家主席習近平可能舉行的會談之前，令北京在談判桌上處於不利地位。白宮和美國財政部沒有回應道瓊社的置評請求。

知情人士表示，美國財政部長貝森特是這項策略的幕後推手之一，6日於海湖莊園的一次會議向川普提出這項策略，做為推動孤立中國經濟的更大戰略一環，最近也獲得川普政府官員的支持。

貝森特的計畫也包含以關稅將中國切割出美國經濟，甚至可能讓在美國掛牌的陸企下市。貝森特不久前受訪時，未排除讓陸企股票在美國下市的可能性。

不過，川普政府對北京的政策最終目標尚不明確。白宮發言人李維特則宣讀川普的一份新聲明暗示，美國與中國不會很快達成協議，「現在球在中國那邊。中國需要與我們達成協議。我們不必與他們達成協議。中國想要我們所擁有的…美國消費者。」

在川普9日宣布暫停徵收對等關稅90天後，貝森特主導對等關稅的貿易談判。他計劃最早於今（16）日與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會晤，並列出了一份他認為可能很快與美國達成協議的國家名單，包括日本、英國、澳洲、韓國和印度。

川普 關稅 白宮

上一則

川普加碼關稅 中國消費者轉向購買「本土」品牌

延伸閱讀

川普加碼關稅 中國消費者轉向購買「本土」品牌

川普加碼關稅 中國消費者轉向購買「本土」品牌
防止不符資格領社安金 白宮：將查逾100歲者收入

防止不符資格領社安金 白宮：將查逾100歲者收入
川普客串惹爭議 「小鬼當家2」導演：刪掉怕被遣返

川普客串惹爭議 「小鬼當家2」導演：刪掉怕被遣返
反制美國 中國全面暫停波音交付 川普批「食言」

反制美國 中國全面暫停波音交付 川普批「食言」

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨加碼對中國關稅至125%。圖為加州洛杉磯一家布料商店，店員表示，該店95%的布料來自中國。(歐新社)

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

2025-04-09 21:47

超人氣

更多 >
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危