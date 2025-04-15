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美財長證實日本、南韓是下一批談判對象 WSJ：這些國家也將優先談

編譯徐榆涵／即時報導
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財政部長貝森特。(路透)
財政部長貝森特。(路透)

川普政府揮出關稅大刀後，台灣和以色列被美國列為第一批談判對象，並已進行第一階段會談。財政部長貝森特（Scott Bessent）14日證實，接下來將會和日本南韓談判。

貝森特14日接受彭博電視專訪時談及關稅談判進度。他說：「我們上周和越南談了，本周三是日本，下周則是南韓。進度會很快。」

日本首相石破茂14日向國會表示，他不會為了盡速和美國達成協議而做出妥協。

貝森特被問及石破茂的言論。主持人問：「日本首相最近表示，不會急於在談判中做出妥協，你認為這些協議多久才能達成？」

貝森特回應：「嗯，我再說一遍，我認為這對盟友有利，尤其是先發優勢。通常情況下，第一個達成協議者會得到最好的協議。」

當被問到誰會是第一個與美國達成協議的國家時，貝森特說：「這取決於他們。」

主持人隨後又問：「您預計有多少個國家會在90天期限結束前達成協議？」

貝森特說：「我認為可能有很多國家會（跟美國）達成協議，它可能不是實際貿易文件，但我們原則上會達成一致，並能夠從那裡向前邁進。」

貝森特還強調，非關稅貿易壁壘更難發現，要消除這些障礙可能需要更長時間。

此外，華爾街日報引述消息報導，貝森特將英國、澳洲、南韓、印度和日本列為優先進行關稅談判的國家，而他也已開始與這些國家的官員進行接洽。

報導指出，日本經濟振興大臣赤澤亮正將於16日前往華府與貝森特和美國貿易代表葛里爾會談，此次會晤僅是初步討論，可能不會立即達成協議。

日本 關稅 南韓

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