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Nvidia+台積+鴻海 超級聯盟在美打造AI超級電腦 川普：Nvidia因關稅投資

編譯陳律安、記者陳熙文／綜合報導
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Nvidia攜手台積電等台灣大廠，打造純美國製的AI超級電腦和晶片。（路透）
Nvidia攜手台積電等台灣大廠，打造純美國製的AI超級電腦和晶片。（路透）

Nvidia（輝達或譯英偉達）聯手台積電、鴻海、緯創、日月光集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，攜手在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑，預期未來四年內，將合力在美生產價值高達5,000億美元的AI基礎設施。

Nvidia於14日晚間釋出以上訊息。這是AI晶片龍頭Nvidia、AI伺服器代工龍頭鴻海、AI晶片代工龍頭台積電等AI界三巨頭首度攜手在美完成美國製造。

川普總統14日表示，Nvidia是世界上最先進的公司之一，宣布在美國投資上千億美元，他感到非常榮幸（honoured）；川普說他知道Nvidia會有這個宣布，但不知道規模如此之大，川普說，Nvidia如此宣布一來是因為去年總統大選，二是是因為關稅，否則Nvidia不會投資。

業界認為，正值川普總統預告「一周內宣布晶片關稅，而且不同廠商會有彈性」關鍵時刻，Nvidia率先號召台積等重量級夥伴呼應美國製造，極具象徵意義。

Nvidia執行長黃仁勳表示，全球AI基礎設施的引擎將首次在美國建造。新增美國製造不僅更能滿足對AI晶片和超級電腦驚人且不斷增長的需求，也能加強其供應鏈並提升韌性。

相關產品可免除關稅壓力

根據Nvidia發布的新聞稿，該公司正與其製造夥伴合作，設計並建造工廠，除了在美國為其製造AI晶片外，並將與鴻海集團旗下富士康、緯創合作，首次在美國全面生產AI超級電腦。這將完全符合川普「美國製造」政策，相關產品在美都可免除關稅壓力。

Nvidia指出，該公司與合作夥伴共同努力，已建造超過100萬平方英尺製造空間，將用於在亞利桑納州生產和測試Blackwell晶片，並將在德州生產AI超級電腦。

業界認為，輝達所指的亞利桑納州晶片生產，即台積電亞利桑納州新廠，德州AI超級電腦生產基地，則是後續鴻海集團要在美國大力投資的AI伺服器代工新據點。此外，緯創在達拉斯的工廠也是輝達AI超級電腦美國組裝的另一重鎮，估計鴻海德州廠與緯創達拉斯廠都將在未來12至15個月內進入量產。

AI超級電腦一條龍全在美生產

此前，Nvidia的AI超級電腦／伺服器採用的GPU，都是台積電在台灣代工並完成CoWoS封測，出貨到鴻海、緯創等組裝夥伴全球代工據點後，銷往美國。這次Nvidia引領所有主力夥伴美國總動員，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑。

Nvidia並規畫將利用其AI、機器人和數位孿生技術來設計和運營這些設施，包括使用Nvidia的Omniverse 建立工廠的數位孿生，以及利用Isaac GR00T來打造自動化生產的機器人。

Nvidia強調，AI超級電腦是專門為處理AI而設計新型資料中心的引擎，即是AI工廠，這些工廠是推動新AI產業的基礎設施，預計未來幾年內有數十座「百萬瓩AI工廠」興建。供應美國AI工廠所需的NvidiaAI晶片和超級電腦，預計將創造數十萬個工作機會，並驅動數兆美元的經濟安全。

AI 鴻海 輝達

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