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Nvidia將攜手台積電等夥伴投資建廠 專家：鴻海前車之鑑

記者陳熙文／華盛頓報導
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美國智庫「史汀生中心」14日邀請「科技冷戰：科技的地緣政治」一書的兩位作者，微軟全球網路安全和AI政策主任巴茨和史汀生中心資深研究員包姆斯座談。(記者陳熙文／攝影)
美國智庫「史汀生中心」14日邀請「科技冷戰：科技的地緣政治」一書的兩位作者，微軟全球網路安全和AI政策主任巴茨和史汀生中心資深研究員包姆斯座談。(記者陳熙文／攝影)

輝達(Nvidia，另譯英偉達)宣布，與台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，擬投資興建5000億元的人工智慧(AI)基礎設施，並在美國打造AI超級電腦。微軟全球網路安全和AI政策主任巴茨(Nicholas Butts)認為，參考鴻海的案例，還是必須觀察未來能否兌現。

美國智庫「史汀生中心」(The Stimson Center)14日邀請「科技冷戰：科技的地緣政治」(Tech Cold War: The Geopolitics of Technology)一書的兩位作者巴茨和史汀生中心資深研究員包姆斯(Ansgar Baums)座談。

針對輝達宣布最新的對美投資案，巴茨以鴻海2018年承諾投資威斯康辛州為例，認為還是要端看五年後、十年後之後能否兌現計畫。

鴻海2018年承諾在威州設廠，規畫在4年內投入100億元，於瑞辛郡蒙特普萊森打造液晶顯示面板(LCD)工廠，預計創造上萬就業機會，最後卻跳票。

巴茨認為，由於這項計畫的時間超過美國總統川普的任期，因此懷疑，如果美國的政治情況改變，投資的承諾是否還會繼續下去。

至於美中陷入關稅戰，巴茨指出，這次的情況與川普第一任期的時候無異，不過中國已經對兩國的關稅戰更有經驗，懂得如何應對進退；不過，巴茨也認為，若美中之間的科技冷戰持續下去，各國勢必要選邊站，他認為沒有國家有能力持續負擔建構兩套系統的成本。

包姆斯則肯定台灣在世界半導體產業鍊的重要性，認為台灣目前的地位無可取代；雖然大家都在討論半導體到美國投資，但科技業者都知道，台灣在接下來20年都會占有重要的位置，「如果你認為我們可以在五年內與台灣脫鉤，這是個錯誤，不可能發生。這就是現實。」

包姆斯因此認為，台海若爆發衝突，對世界GDP的影響將會是場慘劇；他也因此非常擔憂台海的情況，認為過去三、四十年來，世界全然沒有考慮到產業韌性，只想到效率，才會把產業鍊建立在地緣政治最不穩定的地區上，「就像把孩子送到最糟糕的社區上學」。

包姆斯說，台海地區現在出現太多涉及海軍、海巡等活動，卻太少穩定的溝通管道來迴避情勢升級。

輝達想在美國製造超級電腦，業界認為能否兌現仍待觀察。圖為川普總統(右二)第一任期...
輝達想在美國製造超級電腦，業界認為能否兌現仍待觀察。圖為川普總統(右二)第一任期時，在鴻海郭台銘(右一)陪同下，參觀威州富士康園區藍圖。(美聯社)

鴻海 AI 輝達

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