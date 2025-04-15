出訪越南 習近平：貿易戰沒有贏家 中國為穩定力量

中國國家主席習近平(左)14日訪問越南，在河內會見越南國會主席陳青敏。(新華社)

中國國家主席習近平 14日起訪問東南亞，重申貿易戰沒有贏家，並將中國描述為穩定的力量，與美國總統川普的最新關稅 政策大相徑庭。習近平15日出訪越南 並簽署數十項合作協定時，呼籲強化中越在貿易和供應鏈上的合作，以應對美國關稅造成的貿易中斷。

美聯社報導，川普對部分國家暫緩新關稅90天，但他仍對世界第二大經濟體中國徵收145%的關稅。

習近平在越南和中國官方媒體聯合發表的社論中寫道，「貿易戰或關稅戰沒有贏家，我們(中越)兩國必須堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境，並加強在東亞合作，為變亂交織的世界，注入更多穩定性和正能量」。

新加坡研究機構「尤索夫伊薩東南亞研究所」(ISEAS-Yusof Isha)的訪問研究員阮克江(Nguyen Khac Giang)表示，習近平造訪東南亞，展示中國作為「負責任的超級強權，與川普總統領導的美國向全世界展現的方式，形成鮮明對比」。

川普雖然說他尊重習近平，但他將這兩位亞洲領袖之間的會晤，解讀為他們試圖讓美國在貿易方面處於不利地位的跡象。

川普在橢圓形辦公室告訴記者，中國和越南正試圖「釐清如何搞亂美國」。

報導指出，習近平此次訪問東南亞，因中美關稅戰而變得很重要；這趟外訪為北京提供一條途徑，強化其聯盟，並在美國對中國出口產品施加極高貿易壁壘的情況下尋找解決辦法。

新華社報導，習近平在河內會見越南共產黨中央總書記蘇林(To Lam)，並說：「面對變亂交織的國際形勢，中越兩國堅持和平發展，深化友好合作，為世界帶來了寶貴的穩定性和確定性」。

習近平另會晤越南總理范明正(Pham Minh Chinh)，雙方簽署了一系列備忘錄，涉及強化供應鏈、鐵路發展和環境保護等領域的合作。

越南共產黨黨報「人民報」(Nhan Dan)報導，中越將加快一項價值83億美元的鐵路計畫，此計畫已於2月獲准。