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考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

意外豁免關稅 科技股領漲 道指升逾300點

考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

記者陳熙文／華盛頓即時報導
總統川普（中）。（路透）
總統川普（中）。（路透）

總統川普14日表示，他有可能暫緩25％的進口汽車關稅，讓汽車製造業得以有時間轉移到美國製造，並稱自己是「非常有彈性的人」；川普也針對輝達宣布與合作夥伴擬對美投資上千億美元表示，他感到很榮幸。

川普14日與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在白宮會面。

針對輝達宣布與台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，擬在美國境內設計並興建價值5000億美元的人工智慧（AI）基礎設施，並在美國打造AI超級電腦，川普表示，這是最重大的宣布之一，稱輝達是產業中的佼佼者，是世界上規模最大的企業之一，非常受到尊重。

川普說，他事前就知道輝達會做此宣布，但不知道其規模；川普讚嘆說，這是非常大的投資。

川普認為，輝達之所以會做這樣的宣布，一來是因為去年美國總統大選的結果，二來就是因為關稅，認為要不是關稅，輝達不會做這項投資；川普說，這不只是數百萬美元的投資案，而是數千億美元，他感到榮幸（honoured by it）。

至於有媒體詢問川普是否將提出暫時的關稅豁免，川普說，他正在尋找方法來幫助汽車製造商，指這些公司正在轉型，需要更多時間來移動到美國生產。

這樣暫時性的關稅豁免是否也涉及蘋果手機或其他智慧型手機？川普沒有正面回答，只說他是「非常有彈性的人」，指他不會改變想法，但他很有彈性。

川普也透露說，他最近有與蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）會面，「接下來可能會有事情發生」；川普說，他不想傷害到任何人。

川普 輝達 關稅

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