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川普90天談妥90項關稅協議？專家送4個字 有可能再寬延

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統（左）9日在白宮簽署行政命令並發表談話，財政部長貝森特（中）與商務部長盧特尼克（右）亦在場。（路透）
川普總統（左）9日在白宮簽署行政命令並發表談話，財政部長貝森特（中）與商務部長盧特尼克（右）亦在場。（路透）

路透報導，川普總統寬限大規模對等關稅90天，預計期間將與貿易夥伴進行談判，希望在90天內談妥90項協議。不過，專家分析，川普團隊在時間緊、任務重、缺乏談判人力和明確立場等情況下，能否有效與多國交涉並拍板定案恐怕是問題，對此只能「祝福好運」。

亞洲社會政策研究所副所長、美國貿易代表署前談判官柯特勒（Wendy Cutler）表示，「要推動這些決策，需要非常艱鉅的談判。根本不可能在這段時間內與任何國家達成全面協議」。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）11日曾透過福斯商業新聞網反駁外界質疑，並表示財政部長貝森特、貿易代表葛里爾與商務部長盧特尼克都有能力完成任務，「我們要在90天內談妥90項協議是可能的」，但他也強調，最終還是川普說了算，「總統是最高談判代表，所有都得經他親自審核」。

柯特勒談到，這種混亂的局面可能施壓川普團隊尋求快速勝利，「他們有責任證明自己能迅速完成與各國的協議，為市場與其他貿易夥伴帶來信心與解方」。

另外，柯特勒指出，要談成同時讓川普和金融市場滿意的協議是「艱鉅任務」，川普第一任內光是談規模最小的美韓自由貿易協定都花了八個月，因此，接下來川普團隊很可能優先聚焦關鍵國家，後續再對其他國家延長90天寬限期。

同時，許多外交官員透露，目前川普政府多數關鍵職位仍懸缺，現任官員也常身兼多職。

另一項干擾談判進展的因素則是美方在貿易立場上的不確定性。另一位外交消息人士表示，川普團隊的主要貿易顧問各有立場，「現在並不是有一份明確的談判要點在各方之間流轉，整個過程比較像還在摸索階段。我會說這是『溝通』，還稱不上真正的『談判』」。

川普 白宮 商務部

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