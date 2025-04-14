撐過關稅瘋狂時期 經濟學家：多備點現金吧

股市何時跌到頭，沒人說得準。(路透)

川普 總統宣布「解放日」(Liberation Day)祭出關稅措施之後連續三個交易日，史坦普500指數(S&P 500)下跌11%，摩根大通(JP Morgan)評估美國和全球經濟的衰退的可能性有60%，高盛 (Goldman Sachs)本周則將衰退可能調高至45%。「大西洋月刊」(The Atlantic)8日報導，如果經濟真的即將陷入衰退，美國民眾的自保之道就是建立緩衝(build up a buffer)。

報導指出，經濟衰退期間如何做出最佳因應，取決因素包括「解放日」來臨前個人財務狀況好壞，但整體而言，對於財務狀況不錯的年輕族群來說，目前最好不要關注市場變化，避免驚慌。國際信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)指出，401(k)退休 帳戶「連看都不要去看」。詹迪表示，若有能力存錢，就繼續儲蓄，因為衰退將讓失業、減薪、工時縮短等風險提高、

經濟學家布朗奇弗勞爾(David Blanchflower)說：「盡可能縮衣節食，減少購買奢侈品，設法撐過這段瘋狂時期。」他說，存款很少、要拿出1000元應急都不

容易的民眾，此時要避免某些必要花費，例如房屋、汽車維修開銷，或者非緊急的看牙花費。

隨著年齡增長，被裁員風險相對增加，擁有容易提取的流動存款(liquid savings)更顯重要。求職資訊網站Indeed經濟學家史特爾(Cory Stahle)說，在困難時期，能夠可以真正動用的存款最好。

對於退休族來說，詹迪表示，現在最好檢查是否有風險太高的投資。他說，通盤檢討自己的存款狀況，確認符合理財目標與風險容忍度維持一致，「如果有幸聘有理財顧問，現在就向他們請教的好時機」。

已備妥急難預備金，手邊仍有閒錢能夠花用的民眾，專家建議考慮購買資產。

川普可能改變心意，避免經濟步入慘重後果，股市何時觸底則沒人說得準，詹迪表示：「如果你很有錢，位於收入排行榜前段20%，可以考慮把握機會投資。」