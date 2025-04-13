紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

美中關稅戰還看不出誰會先讓步，但分析認為，川普（左）手上的籌碼並不比習近平（右）多。（美聯社）

對於許多國家，川普 總統祭出的對等關稅 似乎無情又魯莽，但他針對主要對手中國發動的關稅及貿易戰爭，卻似乎被中國國家主席習近平 抓到痛腳；紐約時報指出，美中玩「膽小鬼遊戲」，川普的底氣不如習近平。

川普即便有志取得習一般的絕對權力，但現在還差得遠。習能鎮壓政治對手、民間公司，而且中國以民族主義為大纛，面對美國貿易戰似乎舉國同仇敵愾，這是川普無法抗衡的。

紐約時報報導，川普似乎不在意自己對全球祭出高昂關稅，引發股市大賣，讓市值蒸發數兆元，還要美國人民冷靜。但面對金融動盪，尤其是公債殖利率迅速升高，動搖到美元的主宰地位、美國經濟的基礎，9日他終於退縮，11日晚間他還豁免中國進口智慧手機、電腦、晶片及其他電子商品等關稅。

川普對中國發動關稅戰，但他面對的國家可是黨國體制，官員一心一意貫徹黨的政策，即便造成民生蕭條、經濟災難也在所不惜。

不管是批評還是支持北京當局的中國人，都有個共識，就是美、中對抗的結局，要看哪位領袖能以國家利益之名，讓他的人民忍受苦難。

筆名慕容雪村的小說家郝群在X平台貼文表示，關稅乃至經濟制裁，都不會讓習近平感到痛楚，他並不特別關切關稅會對一般人造成的苦難。

川普利用社媒平台向民眾喊話，習近平可不那麼做。習近平做與說的一切都經過彩排。除了官方那一面，中國民眾對習近平腦子裡怎麼想，幾乎一無所知，但由他看待苦難、與中國民眾的關係，與治國的紀錄，可以窺知他與川對對峙的可能反應。

例如2022年初，新冠疫情出現傳染力更強的Omicron變種病毒，即便幾乎世上各國都已採用疫苗，但習近平還是堅持中國要清零封控，每日檢查核酸，許多人因此喪生或生計被毀。

目前中國網路充斥民族主義的言論，認為對美有必要「堅決反抗，奉陪到底」。

不過習近平還是有弱點。他不能容忍事態惡化到破壞共產黨統治正當性。但面對川普的關稅戰，官媒報導，習近平強調，70 多年來中國發展靠自力更生、艱苦奮鬥，從不畏懼任何無理打壓。