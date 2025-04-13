川普對中揮關稅巨棒 美國進口商大喊末日降臨

美聯社報導，川普關稅舉措的規模、速度以及其高度不可預測性已讓美國進口商大呼吃不消。（路透資料照）

美國總統川普 政府證實對中國輸美商品課徵至少145%關稅 ，並要求企業將生產遷回美國。美聯社報導，川普關稅舉措的規模、速度以及其高度不可預測性已讓美國進口商大呼吃不消。

美國芝加哥地區專門銷售益智玩具的學習資源公司（Learning Resources）執行長沃登伯格（Rick Woldenberg）告訴美聯社：「當川普宣布徵收20%關稅時，我制定了1個讓公司得在40%關稅下生存的計畫，當時我認為自己非常聰明。我想到的方式是，只要微幅調漲售價，我們就可以撐過40%的關稅，儘管成本增長已經難以想像。」這個第3代家族企業已在中國生產40年之久。

然而，沃登伯格的「最壞打算」還不夠糟。差遠了。川普9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權將對等關稅措施暫停實施90天，不過對中國徵收的關稅即刻提高至125%，以回應中國對美國的報復措施。

白宮官員稍後證實，由於川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，所以目前對中關稅累計稅率為145%。

沃登伯格估計，這項政策將使公司繳納的進口關稅從2024年的230萬美元暴增到2025年的超過1億美元。他說：「我也希望我有1億美元。說實話，不誇張，我感覺就像世界末日。」

報導指，川普的舉措可能標誌美國廉價消費品時代的終結。近40年來，特別是2001年中國加入世界貿易組織（World Trade Organization）以降，美國人一直仰賴從智慧型手機到聖誕飾品等中國工廠生產的各類產品。

隨著過去10年全球前2大經濟體和地緣政治對手之間的緊張關係加劇，墨西哥和加拿大已取代中國成為美國進口商品和服務的最大來源國，但中國仍位居第3，也是美國第2大商品來源國，並在許多領域中持續占據主導地位。

澳洲麥格理銀行（Macquarie investment bank）的報告顯示，美國進口的97%嬰兒車、96%人造花和雨傘、95%煙火爆竹、93%兒童著色本和90%的梳子都產自中國。

如今川普要求將生產遷回美國。美國零售基金會（National Retail Foundation）政府事務資深副總佛蘭契（David French）表示：「這種規模的關稅可能在許多層面招致災難性後果。」

耶魯大學 預算實驗室（Yale University's Budget Lab）估計，1月川普就任以來宣布的全球關稅將導致美國2025年經濟成長下降1.1個百分點。

關稅也可能推高物價。密西根大學（University of Michigan）11日公布的消費者信心調查顯示，美國人預計長期通膨率將達到4.4%，高於上個月的4.1%。

讓企業感到困惑和慌亂的不僅是川普關稅的規模，還有這些措施的實施速度和不可預測性。

主要在中國生產「Bratz娃娃」和「L.O.L. Surprise!驚喜拆拆球」等玩具的美國玩具製造商MGA娛樂公司執行長賴瑞恩（Isaac Larian）表示，目前「存在太多不確定性。沒有任何企業能夠在充滿不確定性的情況下生存。」