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關稅漲、股票跌 401(K)該怎麼應變？理專給建議

下一步對美反制瞄準服務貿易領域？中官方智庫曝考量：並不是特別可取

記者陳宥菘／即時報導
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隨著中美關稅爭端加劇，中國祭出多招措施反制美國，據傳美國對中國享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。（美聯社）
隨著中美關稅爭端加劇，中國祭出多招措施反制美國，據傳美國對中國享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。（美聯社）

隨著中美關稅爭端加劇，中國祭出多招措施反制美國，據傳美國對中國享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。對此，中國商務部智庫研究員周密表示，不光考慮對對方的打擊，也要考慮到企業的正常經營和老百姓的日常生活，強調「打擊的這種方式並不是特別可取」。

具中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」8日曾引述消息稱，中國官方至少準備「六大招」反制美國，包括：大幅加徵美國黃豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施；禁止美國電影進口；調查美企在中國知識產權獲益情況。在這之中，中國國家電影局已在10日晚間宣布，將適度減少美國影片進口數量。

中媒界面新聞12日報導，由於美國在中國有龐大的服務貿易領域的利益，對於中方是否可能從服務貿易領域入手反制美國，中國商務部研究院研究員周密在專訪中表示，還得要看下一步的進展情況，考慮的不光是對對方的打擊，也要考慮到中國產業發展的利益，考慮到中國民眾的現實生活。

他舉例指，要是某個企業沒有辦法繼續提供服務了，那原來那些客戶怎麼辦？這不只是國與國之間的爭端，也要考慮到企業的正常經營和老百姓的日常生活，「我覺得打擊的這種方式並不是特別可取。」

周密坦言，對方要徵稅是對方的權力，「國與國之間的這種對抗，肯定大家都會受損，但是對於怎麼去認識損失，每個政府的考慮角度不一樣」，他強調，中國只能夠先做好自己的事情，也不能夠改變別人，或簡單地命令別人做出改變。

但周密也認為，面對川普無理的關稅政策，中國站出來是因為堅信應該用多邊的方式解決問題，而不是以大欺小。他並指，關稅戰可能會在一定時間內存在，認為可能需要有經濟上的負面衝擊，才會改變川普的決策。

根據中國國務院新聞辦發布的「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，2023年，美國對中國服務出口額擴大到467.1億美元，較2001年成長了7.3倍。同年，中國仍是美國服務貿易順差最大來源國，占美國服務貿易順差總額的9.5%左右，中國對美服務貿易逆差主要集中在旅行（含教育）、智慧財產權使用費及運輸服務三個領域。

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