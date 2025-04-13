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川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

編譯中心／綜合報導
川普總統可望於近期對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。(路透)
川普總統可望於近期對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。(路透)

川普政府宣布豁免加徵智慧型手機、電腦及晶片等電子產品的對等關稅，但據路透等媒體12日引述白宮官員表示，川普總統很快將對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。

美國海關與邊境保護局(CBP)日前發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。

川普2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，但對中國加徵關稅則提升至125%。

路透報導，川普的對等關稅豁免舉措，將特定電子產品排除於對多數國家徵收的10%對等關稅之外，從而降低進口台灣半導體、印度製造的蘋果(Apple)iPhone手機的成本。

不過根據路透，這名官員表示，川普很快將對半導體產品展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對這個產業施加其他新關稅。

彭博(Bloomberg News)也報導，預期川普政府很快將對銷美半導體產品進行新調查，晶片最終可能在數周或數月內面臨新關稅。

另一方面，白宮發言人李維特透過聲明指出，川普表明美國不能依賴中國製造關鍵科技產品，例如半導體、晶片、智慧型手機和筆記型電腦。

她提到，在川普指示下，蘋果、輝達(Nvidia)及台積電等科技巨擘「正盡快將其製造業務移至美國」。

川普11日告訴記者，他對課徵中國高關稅並未感到不安，且他與中國國家主席習近平關係良好，相信雙方的貿易衝突將會帶來正面影響。

關稅 川普 智慧型手機

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