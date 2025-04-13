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華府智庫：最大逆差國之一 台灣列首批談判對象

記者陳熙文／綜合報導
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華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)國際經濟專家華特斯(Riley Walters)認為，台灣列入首批談判對象的可能原因是，台灣是美國最大貿易逆差國之一，也可能是白宮優先安排和「朋友、盟友」協商。這就是日本及南韓同樣在優先之列的原因，「畢竟台灣是重要夥伴」。

美國貿易代表葛里爾、白宮新聞秘書李維特和白宮國家經濟會議(NEC)主席哈塞特(Kevin Hassett)近日均證實，至少已有15國送出有關關稅協議的明確提案，「協商進行中，進展良好」，美方正研究與認真考慮，以決定這些提案是否好到足以呈交川普。哈塞特並對美媒CNBC指稱，「有大量協議接近完成」。

台涉外人士指出，葛里爾(Jamieson Greer)接受福斯新聞訪問時主動表示，將與台灣及以色列代表討論關稅問題。由美方主動證實台灣確實被列入美國談判第一梯隊名單，備受關注，背後凸顯意義。

台涉外人士說，第一，台灣在經貿、安全、地緣政治等各面向上對美方有重要意義。第二，凸顯台灣做足準備，從美方各種對外的表示都可以看到，除非提出對準解決逆差、處理非關稅貿易障礙，並且對防止供應鏈染紅、洗產地轉運等具體方案，否則美方都不願意啟動談判。

涉外人士表示，賴清德總統日前投書彭博社也明確表達台灣負責任態度及立場。台灣被美方列為第一梯隊談判名單，凸顯台灣有做足準備，相較於國際上其他國家，談判明顯快且有進展。

白宮 關稅 賴清德

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