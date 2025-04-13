關稅10%能放心？紐時訪台企老闆 「關稅和不確定性 都是成本」

台灣中部企業「凡仕成企業」業者唐誌成接受紐時訪問時表示，「川普帶來的不確定性，是一種負擔」。圖為凡仕成公司在台中后里的入口。(取自谷歌地圖)

川普 總統宣布對多國的對等關稅 暫停90天，給予台灣和全球許多國家些許喘息空間。不過，紐約時報報導，對台灣小型出口商而言，不確定性帶來的衝擊其實和關稅一樣大，這些業者也可能面臨中國出口商蜂擁而至的競爭。

紐時日前特地費時兩天，訪問台灣中部企業，其中一名業者是掌管「凡仕成企業」(AEGIS CNC)的唐誌成。該公司產車床等工具機設備，雖未直接出口商品到美國，但許多位於台灣及東南亞 的客戶，採購該公司精密製造工具，這些工廠則直接出口商品到美國。

唐誌成說：「美國一些從台灣買貨的交易商已暫停採購，要求供應商擱置訂單，且推敲未來情勢可能怎麼走，川普帶來的這種不確定性，是一種負擔。」

紐時訪問的其他企業老闆看法與唐誌成呼應，他們都認為關稅是一種成本，不確定性是另一種。另一方面，由於被關稅擠出美國市場的中國出口商在其他地區尋找客戶，台灣出口商也可能面臨中國出口商激烈競爭。台灣賴清德總統11日走訪台中，與製造商討論關稅影響。

台灣製造商大多表示，能應付川普對台灣課徵的10%關稅，部分製造商預期美國進口商尋找中國替代方案將帶來商機。不過，許多業者也擔心，川普關稅帶來的不確定性及廣泛物價壓力，可能導致美國以外許多地區訂單減少。

凡仕成一名銷售經理透露，已試圖在中東和其他地區招攬新訂單。這名銷售經理說：「這宛如一場颱風，出口到美國的商品處於颱風眼首當其衝，但颱風外圍環流其實也圍繞著我們，會衝擊上游及下游連結，這是很恐怖的事。」