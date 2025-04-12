我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

川普爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

中國應對貿易戰 早暗中出手？Politico：這套路屢試不爽

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，一面美國國旗在中共國徽旁飄揚。(美聯社)
中國北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，一面美國國旗在中共國徽旁飄揚。(美聯社)

政治新聞網Politico報導，早在川普上周揭開新一輪美中貿易戰之前，中國就已經透過技術性貿易障礙限縮美國商品進口空間，尤其鎖定共和黨票倉川粉農民，凸顯北京十分清楚對手痛點，展現靈活且長久備戰的因應對策。

北京在過去四個月裡，藉由一系列行政手段和第三方交易，叫停或大幅削減美國主要出口商品，包括牛肉、家禽肉品和液化天然氣等。

具體技術性貿易障礙包含拒絕續發數百家肉類加工廠的出口許可證，指控部分美國雞肉產品含有禁用藥物，並停止進口美國天然氣。

分析人士指出，這些「非關稅貿易障礙」比席捲全球經濟的大規模關稅還要棘手。國際非營利「農業與貿易政策研究所」（IATP）鄉村策略與氣候變化主任（Ben Lilliston）描述，「關稅只是讓成本變高，但非關稅障礙直接限制商品進口一個國家的能力」。

此舉說明北京十分清楚如何打擊美國出口商痛點，而且這些措施尤其瞄準愛荷華州、內布拉斯加州等深紅州出口商品，無疑增加北京對美的貿易火力，而且難以透過其他管道規避。

這是北京自2001年加入世界貿易組織以來逐步發展的手段，喬治城大學國際貿易外交教授布什（Marc Busch）指出，這是北京屢試不爽的手段，「以科學為名的貿易措施事實上被當作政治工具」。

布什迄今為美國貿易代表署與商務部提供建議，他表示，這類技術性貿易障礙讓北京「獲益匪淺，一來可合理否認，另一方面具有強大的殺傷力」。

關稅 天然氣 內布拉斯加州

上一則

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

下一則

經濟學家：關稅戰各個擊破後 美國將高壓推進債務重組

延伸閱讀

洛杉磯港中國進口5月起大降 中貨價格或飆漲兩倍以上

洛杉磯港中國進口5月起大降 中貨價格或飆漲兩倍以上
北京首都機場出現大量鮮紅「統一」標語 引發側目

北京首都機場出現大量鮮紅「統一」標語 引發側目
美中貿易戰恐燒到台灣 華郵：川習互不讓步 增加實際戰爭可能

美中貿易戰恐燒到台灣 華郵：川習互不讓步 增加實際戰爭可能
路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？