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川普對中軟化信號 手機電腦等輸美電子產品 豁免對等關稅

編譯任中原、易起宇、陳韻涵／綜合報導
川普政府宣布豁免加徵智慧手機、電腦和其他電子產品的對等關稅，可望減輕消費者受到的價格衝擊，並使蘋果、輝達、三星等電子大廠受惠。圖為紐約市曼哈頓五大道的蘋果商店。(歐新社)
川普政府宣布豁免加徵智慧手機、電腦和其他電子產品的對等關稅，可望減輕消費者受到的價格衝擊，並使蘋果、輝達、三星等電子大廠受惠。圖為紐約市曼哈頓五大道的蘋果商店。(歐新社)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)11日晚宣布，豁免輸美的智慧手機、電腦及其他電子產品的對等關稅，蘋果(Apple)、輝達(Nvidia，又譯英偉達)及微軟(Microsoft)等科技廠堪稱最大贏家。專家分析，新一波關稅豁免措施可能只是暫時的，卻可視為川普總統對中國貿易戰立場軟化的信號。白宮發言人重申，全球科技公司都承諾擴大在美投資。

手機、電腦免125%或10%關稅

彭博報導，CBP公告指出，智慧手機、筆電、硬碟、電腦處理和記憶體晶片等產品，排除在川普對中國課徵的125%關稅，以及對幾乎全球課徵的10%基準關稅適用名單之外；美方此舉有望減輕消費者面臨的價格衝擊，並讓蘋果、三星(Samsung)等電子廠受惠，並可視為川普對中國軟化的信號。

豁免清單另包括太陽能電池、平板電視顯示器、隨身碟、電腦處理器、記憶體、半導體儲存設備，以及主要用於製造半導體的機器；這也讓台灣科技廠暫時鬆口氣，且對早先宣布加碼投資美國的台積電(TSMC)和其他晶片製造商而言十分重要。

川普原先對所有來自中國的商品徵收145%關稅，重創蘋果等科技公司，這些公司依賴中國組裝iPhone；瑞銀(UBS)曾估計，新款iPhone16 Pro Max的成本可能因為關稅，每支增加950元。

豁免令涵蓋千億元中國產品

另據「巴倫周刊」報導，CBP這項豁免令涵蓋美國去年價值3850億元的進口，相當於整體進口的12%，而其中有1000億元的進口是來自中國，中國占美國去年進口的23%。

蘋果、Nvidia、微軟等受惠

全球獲得最多豁免的將是包含筆電和伺服器，此類商品去年進口額1400億元，其中26%來自中國。這可望讓包括Nvidia、伺服器製造商戴爾(Dell)、慧與(HPE)、美超微(SMCI)，以及電腦製造商戴爾和惠普(HP)等廠商受惠。

蘭德中國研究中心(RCRC)副主任迪皮波(Gerard DiPippo)分析指出，美國去年的貿易統計數據豁免近3900億元進口產品，其中逾1010億元來自中國。

中國產品獲得最多豁免的將是智慧手機，去年對美出口額為410億元，占整體智慧手機出口的81%。iPhone大多數在中國組裝，蘋果成為豁免新規的最大受益者。

迪皮波表示，這一豁免涵蓋消費電子產品和半導體，這些產品截至去年，約占美國從中國進口商品的22%。

川普不可測 半導體恐再被課稅

然而，這項關稅豁免可能只是暫時的，該公告基於川普最初的行政命令，防止特定產業在對個別國家課徵關稅時遭疊加課稅。

其中一個可能再被課稅的計畫是半導體，川普先前已屢次誓言要對其另外課徵關稅。川普目前的部門關稅都是訂在25%，但不清楚他對半導體的哪些產品及相應關稅稅率。

彼得森國際經濟研究所(PIIE)資深研究員鮑恩(Chad Bown)說：「我們必須觀望這項豁免是否將堅持下去，抑或川普在不遠的未來某一時刻又再度逆轉政策。」

白宮：科技巨頭承諾擴大在美投資

美國宣布對關鍵科技產品免徵對等關稅後，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)12日強調蘋果和Nvidia等全球科技公司承諾擴大在美投資，說道「川普總統已明示，美國不能依賴中國製造半導體、晶片、智慧手機和筆電等關鍵技術」。

中國因芬太尼懲罰關稅仍保留

針對來自中國的商品，白宮官員還表示，本次豁免僅適用於125%對等關稅部分。川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)問題，已對中國課徵20%的相關關稅，這部分關稅仍保留。

關稅 川普 白宮

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