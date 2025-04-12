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貿易戰引動盪 美元走跌 美債出現43年來最嚴重拋售潮

記者顏伶如／綜合報導
川普發動關稅戰引發貿戰，連帶使美元的強勢地位鬆動。圖為阿根廷街頭豎立的美元廣告牌。(歐新社)
川普發動關稅戰引發貿戰，連帶使美元的強勢地位鬆動。圖為阿根廷街頭豎立的美元廣告牌。(歐新社)

美國10年期公債殖利率11日創下20多年來單周最大漲幅，同一時間美元卻走跌。貿易戰引發全球市場本周紛紛出現動盪，投資人對某些美國資產興趣降低。北京11日將美國進口商品關稅調高至125%，回應川普總統對中國進口商品關稅加碼，黃金價格11日再創新高。

川普2日宣布對美國貿易夥伴全面開徵對等關稅以來，全球市場受到起伏波動衝擊。第一季度銀行界財報陸續出爐，美股主要指數11日上漲超過1%。波士頓聯邦準備銀行(Boston Federal Reserve)主席蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)說，聯準會已經做好因應，可以讓金融市場維持正常運作。路透分析，柯林斯的談話為市場帶來安定效果。

美國10年期公債殖利率本周上揚，交易量超過平均水平。市場擔心中國可能在川普宣布關稅措施之後大量拋售美債。10年期與30年期公債在9日、10日都出現強勁買氣，讓財政部國債獲得某種程度的穩定，但許多投資人依然對於購買美債態度謹慎，暫時先觀望流動性是否獲得改善。

川普發動關稅戰引發貿戰，連帶使美元的強勢地位鬆動。圖為埃及兩替店正點數美元。(路...
川普發動關稅戰引發貿戰，連帶使美元的強勢地位鬆動。圖為埃及兩替店正點數美元。(路透)

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，美債出現1982年以來最嚴重拋售潮。10年期公債殖利率上升8.6個基點來到4.478%之後，11日衝上4.592%，成為今年2月13日以來新高，也是2001年迄今單周最大漲幅，盤後則降至4.49%。

美國貿易政策引發市場不安，以歐元計價的資產比美元計價資產顯得更加可靠，身為歐元區基準的德國10年期公債殖利率11日下跌5個基點，來到2.53%。

紐約時報分析，全球金融市場動盪不安，德國公債如今成了投資人的避風港。德國對政府借款訂定嚴格限制，因此德國公債獲得AAA信用評分。

川普發動關稅戰引發貿戰，連帶使美元的強勢地位鬆動。圖為俄羅斯兩替店掛出的美元廣告...
川普發動關稅戰引發貿戰，連帶使美元的強勢地位鬆動。圖為俄羅斯兩替店掛出的美元廣告牌。(歐新社)

道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)11日上漲619.05點，漲幅1.56%，以40212.71點收盤，史坦普500指數(S&P 500)上漲95.31點，漲幅1.81%，來到5363.36點，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)上漲337.15點，漲幅2.06%，收在1萬6724.46點。那斯達克寫下2022年11月以來單周最大漲幅。

殖利率 德國 關稅

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