我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

川普關稅戰改寫投資劇本 股民「逢低買進」賠更多

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這一波關稅戰引發股市大幅震盪，但「逢低買進」的原則卻失靈，不少人愈買愈賠。圖為紐約股市交易員望著股市行情表。(歐新社)
這一波關稅戰引發股市大幅震盪，但「逢低買進」的原則卻失靈，不少人愈買愈賠。圖為紐約股市交易員望著股市行情表。(歐新社)

無論是普通股民或華爾街專業人士，都習慣了美股穩定上漲，在下跌行情時勇於買進似乎總能迅速獲得回報，因為危機時刻美國政府會推出刺激措施並介入以穩定市場。然而川普總統的關稅戰正在改寫投資劇本，某種程度上來說，現在是近一個世紀以來「逢低買進」策略最糟的一年。

華爾街日報報導，這次逢低買進的投資者反而遭受了更大的損失。道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)顯示，史坦普500指數今年以來若單日下跌至少1%，那該周平均跌幅為1.3%，這是1920年代以來最大的平均跌幅；若單日出現至少3%跌幅，那該周平均跌幅約為2%，創下1998年以來的最大跌幅。

本月在市場出現歷史性波動期間買入的投資人，非但沒有立即獲得回報反而吃虧。川普宣布加徵關稅後史坦普500暴跌近5%，大膽買入的投資者在下個交易日又承受近6%跌幅。過去六個交易日中，史坦普500盤中漲跌幅均至少達到4.9%，這是自2020年3月(新冠疫情大爆發)以來持續時間最長的一次。

此外，今年史坦普500落後於MSCI全球指數3個百分點以上，預計將創下2009年來年度表現最差紀錄；在過去的16年中，它僅落後三次。

川普9日宣布部分關稅暫緩90天後，股市大幅上漲，隔天股市再次暴跌。為何這次情況有所不同？分析師指出在過去的危機中，政府干預措施往往能加強市場信心、推動反彈，無論是財政刺激、聯準會出面安撫市場、華爾街領導人談話等等。不過現在，市場動盪卻是由政府所引起。

摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，肯定有人覺得當信心和市場下挫到這種程度時，就是很好的買入機會，所以現在就要入場，但不要打賭即使「這些關稅繼續存在，一切也會好起來」，因為事實並非如此，凱利稱美國乃至全球都將因關稅陷入經濟衰退。

這一波關稅戰引發股市大幅震盪，但「逢低買進」的原則卻失靈，不少人愈買愈賠。圖為紐...
這一波關稅戰引發股市大幅震盪，但「逢低買進」的原則卻失靈，不少人愈買愈賠。圖為紐約股市交易員在收市後不忍再看螢幕。(路透)

關稅 史坦普500 華爾街

上一則

川普內線交易？華爾街之狼本尊：不可能 他告訴所有人

下一則

美中槓上 各國降息、產業援助、促買國貨應對經濟衰退

延伸閱讀

川普年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣

川普年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣
普亭與美特使會談逾4小時 川普籲俄羅斯動起來

普亭與美特使會談逾4小時 川普籲俄羅斯動起來
「從沒感覺這麼好過」川普體檢5個多小時 報告恐不公開

「從沒感覺這麼好過」川普體檢5個多小時 報告恐不公開
川普遇刺畫作掛白宮最顯眼位置 取代歐巴馬肖像

川普遇刺畫作掛白宮最顯眼位置 取代歐巴馬肖像

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款