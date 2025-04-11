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內線交易？川普暫緩關稅前喊買進 「華爾街之狼」曝不可能原因

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普10日在白宮主持內閣會議。（路透）
美國總統川普10日在白宮主持內閣會議。（路透）

美國總統川普9日在自家社群媒體Truth Social發了一連串貼文，語氣近似財經分析師的投資建議，隨後宣布暫停對等關稅90天，帶動股市罕見巨幅反彈，引發民主黨國會議員要求針對涉嫌內線交易展開調查。不過，電影「華爾街之狼」本尊、前股票經紀人貝爾福特（Jordan Belfort）認為，川普「不可能」犯下內線交易或市場操縱。

根據此前新聞，美股9日早盤重挫，川普卻突然上網發文，呼籲投資人「冷靜」，直言「現在是進場的大好機會」，署名「DJT」不僅是川普本名縮寫，也是旗下媒體企業「川普媒體科技集團」（TMTG）股市教義代號，引發輿論關注。啟人疑竇之處在於，川普4小時後就突然宣布延後對等關稅90天，讓市場為之震撼，帶動強勁反彈。

川普的舉動讓市場專家與政界高度警覺，民主黨籍聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）9日已要求國會深入調查，其中是否涉及內線交易或人為操作，他自己也會盡快調查川普家屬的加密貨幣或是其他人在內是否因此獲利。

不過，內線交易是指利用非公開資訊買賣股票與獲利。貝爾福特告訴天空新聞主持人，川普在社群媒體上發表聲明，意味著這是公開資訊，而不是向少數人通風報信，「我個人不覺得這件事太過可疑，特別是因為他一次告訴了所有人」

貝爾福表示，「如果他什麼也沒說，而是告訴5個死黨，『我會緩解這種關稅形勢，你們應該買進』，那就是違法」，也認為川普的貼文只是重複先前已經說過的內容，而且股價暴跌時買進也是一種眾所周知的投資動作。

貝爾福說，「他自始自終都一直在說這件事，不是唯一一次這麼說。（財政）部長貝森特也一直這樣說，這是一條非常基本的建議」。

謝安達和亞利桑納州聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）致函白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），呼籲對潛在的內線交易進行調查，認為「這一系列事件引發了嚴重的法律和道德問題，白宮則表示，川普的貼文只是「面對媒體不斷的危言聳聽」，向美國人民再保證「他們的經濟安全」。貝爾福特也指責民主黨人士，試圖「贏得媒體與所屬政黨的讚美」。

川普 民主黨 關稅

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