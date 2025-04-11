川普關稅戰 從強硬出招到戰略暫緩 5大貿易目標是否達陣？

美國總統川普。(路透)

美國總統川普 2日拋出重大關稅 計畫，震撼全球經濟秩序，並可能徹底改寫美國與盟友間長期建立的貿易關係，隨後又於9日宣布暫緩對大多數國家的高額關稅措施90天，並將重心放在對中國的貿易施壓。這項政策轉彎，對川普原本誓言重塑全球貿易秩序的宏圖影響幾何？川普又是否離他的目標更近了？BBC整理其5大貿易目標進展：

爭取更有利的貿易協議

川普說：「數十年來，我們的國家被各國敵友洗劫一空。」

川普原始的貿易計畫力道十足，擬對所有國家（甚至包含一些無人居住的島嶼）一律課徵10%的基礎關稅，對他點名的60個「最惡劣國家」則加徵「對等報復關稅」，使全球盟友與對手無不警覺，擔憂經濟將遭重創。

白宮 迅速宣稱川普接到「超過75位」世界領袖來電，表達願意讓步與協商，財政部長貝森特亦證實此說。雖然政府未公布具體名單，但已證實與南韓、日本等國展開談判。

重點觀察： 美國的貿易夥伴有90天與川普達成協議，時間緊迫。儘管協商仍在初期，已有國家釋出善意，顯示川普的談判策略確實在某種程度上產生壓力與效果。

振興美國工業

川普說：「工作機會與工廠將重新湧入美國……我們將讓國內工業基礎全面加速。」

川普一貫主張，關稅是重建美國製造業的關鍵手段，能保護本土產業免受不公平外來競爭。不過，儘管現有工廠可能短期內擴大產能，若要企業真正「回流」、重啟生產線並投資新廠房，前提是需要有穩定、可預期的政策環境。

然而，川普近期一連串「忽上忽下」的關稅政策，恰恰造成政策的不確定性。今天可能保護汽車與鋼鐵業，明天則轉向高科技電子產業，使企業難以制定長期投資計畫。

重點觀察： 關稅政策朝令夕改，使得美國與海外企業更傾向觀望，不敢貿然投入巨額資本。除非川普能提供明確、穩定的產業支持藍圖，否則「製造業復興」的願景仍難實現。

抗衡中國貿易霸權

川普說：「我非常尊敬中國國家主席習主席，但他們一直在嚴重占我們便宜。」

在宣布關稅暫緩後，白宮官員迅速澄清：這項轉變並非軟弱，而是為了集中火力對付「真正的壞蛋」──中國。貝森特直言：「中國是美國貿易問題的最大來源，也是全球的問題。」

若說川普是想與中國來場意志力對決，那現在雙方的角力已正式展開，儘管總統與幕僚暗示仍在尋找「體面下台階」。川普9日將貿易失衡歸咎於過去美國領導人，而非中國；白宮發言人李維特更表示，若中國願意談判，總統會展現「極高的寬容度」。

重點觀察： 挑戰全球第二大經濟體與軍事強權，無疑風險極高。更何況過程中，美國可能已疏遠在這場對抗中最需要的盟友。

提升關稅收益

川普說：「現在輪到我們繁榮，我們將用數兆美元減稅、還債，一切會迅速實現。」

在競選期間，川普一再強調關稅將帶來巨額收入，可用以彌補預算赤字、實施減稅、甚至支持政府新方案。根據無黨派機構稅務基金會（Tax Foundation）估算，若實施10%通用關稅，美國未來10年可進帳2兆美元。

作為比較，國會最近通過的預算藍圖中所包含的減稅方案，預計在10年間花費約5兆美元。

重點觀察： 若川普堅持目前的基礎關稅，加上針對特定進口品與中國的額外稅收，政府確實將在短期內看到收入增加。但一旦消費者轉向國內產品，這筆收入恐怕會迅速縮水。

降低美國消費者物價

川普說：「國內生產將促進競爭，最終為消費者帶來更低物價。這將是美國的黃金時代。」

雖然外界對川普發動貿易戰的真正動機仍眾說紛紜，川普自己最常提到的理由就是：讓美國民眾的生活成本下降。他堅稱關稅將刺激國內競爭、壓低價格。

儘管川普宣布關稅政策後，能源價格一度下跌，但多數經濟學家認為，這與全球經濟衰退風險上升有關，而非關稅本身帶來的好處。

實際上，經濟學家普遍認為，關稅會提高進口價格，並隨著競爭減少進一步推升國產品價格。稅務基金會估算，若實施10%通用關稅，美國家庭每年平均將增加1253美元支出，且影響最大的是低收入戶。

重點觀察： 物價上漲與川普「讓人民得利」的目標背道而馳，也可能對其個人聲望與共和黨選情構成重大隱憂。

整體來說，川普5大目標之中，除了短期內增加政府收入具體可見，其餘仍充滿挑戰與變數。